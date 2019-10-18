Пятеро детей погибли и 83 пострадали с начала года в ДТП в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 9 месяцев текущего года в городе Нур-Султане с участием детей произошло 82 ДТП, в которых пятеро погибли и 83 пострадали. Об этом сообщил заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Нур-Султана Нурлан Уваев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Нурлана Уваева, общее количество зарегистрированных ДТП в столице составляет 421, в них погибли 23 человека и были ранены 543.

«По сравнению с предыдущим годом количество ДТП выросло. На 9 позиций увеличилось по раненым, по погибшим - на 2 человека. В прошлом году было трое погибших детей, в этом году – пятеро», - сообщил замначальника управления административной полиции на брифинге в столичном акимате.

По словам Нурлана Уваева, все происшествия с участием детей не были связаны с учебными заведениями.

Кроме того, он рассказал, что с начала текущего года департаментом полиции в целях профилактики ДТП проведено 30 оперативно-профилактических мероприятий и 15 широкомасштабных акций. А по профилактике ПДД прочитано более 12 тыс. лекций для 130 тыс. столичных детей.

«В городе Нур-Султане оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание детям» проводилось в два этапа. В его рамках было проведено обследование прилегающей территории в части безопасности дорожного движения. По результатам в районе 72 объектов образования на пешеходных переходах была применена желто-белая разметка. Кроме того, в районе четырех объектов образования были обустроены светофорные объекты. В районе 104 объектов образования были восстановлены искусственные дорожные неровности», - добавил Н. Уваев.

По результатам данной работы, как отмечают в ДП, были восстановлены более тысячи погонных метров искусственных неровностей. Установлены 3 информационных щита и проведена замена 151 информационного знака.