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    Пятеро близнецов появились на свет в Узбекистане

    6 июля в родильном комплексе №2 города Андижана родились пятеро близнецов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Пятеро близнецов появились на свет в Узбекистане
    Фото: Министерство здравоохранения Узбекистана

    По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в этот день в учреждение с диагнозом многоплодной беременности была госпитализирована Наргиза Бекжонова, проживающая в махалле «Кайрагочтош» города Андижана.

    Было проведено кесарево сечение с диагнозом преждевременных родов. Роды прошли успешно под наблюдением квалифицированных акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов. Трое из новорожденных — девочки, двое — мальчики.

    Пятеро близнецов появились на свет в Узбекистане
    Фото: Министерство здравоохранения Узбекистана

    Для оказания специализированной медицинской помощи мать и младенцы переведены в Андижанский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребёнка.

    — В настоящее время все пятеро близнецов и их мать чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением квалифицированных медицинских работников, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что более 200 пар близнецов родились в Казахстане за два месяца.

    Узбекистан Рождаемость СНГ Мировые новости Новорожденный
    Алихан Аскар
    Алихан Аскар
    Автор