Пятеро близнецов появились на свет в Узбекистане

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в этот день в учреждение с диагнозом многоплодной беременности была госпитализирована Наргиза Бекжонова, проживающая в махалле «Кайрагочтош» города Андижана.

Было проведено кесарево сечение с диагнозом преждевременных родов. Роды прошли успешно под наблюдением квалифицированных акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов. Трое из новорожденных — девочки, двое — мальчики.

Фото: Министерство здравоохранения Узбекистана

Для оказания специализированной медицинской помощи мать и младенцы переведены в Андижанский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребёнка.

— В настоящее время все пятеро близнецов и их мать чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением квалифицированных медицинских работников, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 200 пар близнецов родились в Казахстане за два месяца.