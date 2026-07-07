Пятеро близнецов появились на свет в Узбекистане
6 июля в родильном комплексе №2 города Андижана родились пятеро близнецов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в этот день в учреждение с диагнозом многоплодной беременности была госпитализирована Наргиза Бекжонова, проживающая в махалле «Кайрагочтош» города Андижана.
Было проведено кесарево сечение с диагнозом преждевременных родов. Роды прошли успешно под наблюдением квалифицированных акушеров-гинекологов, неонатологов и реаниматологов. Трое из новорожденных — девочки, двое — мальчики.
Для оказания специализированной медицинской помощи мать и младенцы переведены в Андижанский областной филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра здоровья матери и ребёнка.
— В настоящее время все пятеро близнецов и их мать чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением квалифицированных медицинских работников, — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что более 200 пар близнецов родились в Казахстане за два месяца.