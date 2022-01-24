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Пятеро акмолинцев выступят на зимней Олимпиаде в Пекине

24 Января 2022 13:44
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Пятеро акмолинцев выступят на зимней Олимпиаде в Пекине

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Три лыжника, паралыжник и биатлонист завоевали лицензии на главные зимние старты четырехлетия - 24-е Зимние Олимпийские игры, передает корреспондент МИА «Казинфрорм».

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Как сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта Акмолинской области, в столице Китая с 4 по 20 февраля пройдут 24-е зимние Олимпийские игры.

«Команду Казахстана по лыжным гонкам на представят семь спортсменов, трое из них представители Акмолинской области - м астер спорта РК, участник Олимпийских игр 2018 года Валерия Тюленева, м астер спорта РК Надежда Степашкина и мастер спорта международного класса, чемпион Азиатских игр, призер всемирных универсиад, участник трех Олимпийских игр Евгений Величко . В состав сборной команды РК по биатлону вошел мастер спорта РК, участник чемпионатов мира Александр Мухин», - сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина

Кроме того, с 4 по 13 марта в Пекине пройдут XIII Паралимпийские зимние игры, в которых в соревнованиях по паралыжным гонкам выступит акмолинец - мастер спорта международного класса, участник XII Зимних Паралимпийских играх Денис Петренко.


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#Акмолинская область   #Спорт   #Олимпиада  
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Автор:

Оксана Матасова

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