Пятерых участников перестрелки после свадьбы в Жамбылской области осудили на 17 лет

Конфликт между жителями двух сел продолжился уже за пределами торжества и привел к четырем раненым, похищению человека и попытке расправы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области рассмотрел дело в отношении десяти подозреваемых. В зависимости от роли в произошедшем им вменили покушение на убийство, похищение человека, незаконные хранение и перевозку оружия, умышленное уничтожение чужого имущества, неправомерное завладение автомобилем и несообщение о тяжком преступлении.

История началась в июле 2025 года в одном из ресторанов Шу. Во время свадебного торжества между жителями сел Кушаман и Мойынкум возник словесный конфликт, который перерос в групповую драку. После нее один из участников рассказал о случившемся знакомым и призвал их разобраться с обидчиками.

Продолжение последовало вечером 29 июля уже в селе Мойынкум. Возле магазина на улице Амангельды между двумя группами молодых людей вновь вспыхнула драка, во время которой было применено оружие. В районную больницу доставили четверых мужчин.

Наиболее тяжелые травмы получили двое пострадавших, которых поместили в реанимацию. У 28-летнего мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Резиновые пули попали ему в верхнюю часть головы, грудную клетку и правое предплечье. Кроме того, врачи обнаружили ушибленно-рваные раны головы и руки, множественные колото-резаные раны обоих бедер, наружное кровотечение и травматический шок второй степени. Второй, 26-летний пострадавший, получил дробовые ранения левого предплечья, обоих бедер и правой кисти, а также открытый раздробленный перелом указательного пальца. Одно из ранений бедра было касательным, другое — слепым, а ранение предплечья сквозным. После хирургической обработки ран его состояние оставалось тяжелым, но стабильным.

Еще двоих мужчин разместили в хирургическом отделении. У одного была ушибленно-рваная рана лобно-теменной области, у другого — слепое огнестрельное ранение правой кисти.

По факту стрельбы началось расследование по части 3 статьи 24 и части 2 статьи 99 Уголовного кодекса — покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой по предварительному сговору. В районе ввели план «Перехват», полиция объявила в розыск две машины, а соседние районы направили на помощь дополнительные силы правоохранительных органов.

Уже на следующий день полицейские сообщили о задержании четырех жителей района, подозреваемых в причастности к стрельбе. Всех их поместили в изолятор временного содержания, остальные участники попали под следствие позже.

Как установил суд, стрельбой конфликт не завершился. Группа мужчин по предварительному сговору похитила одного из его участников и попыталась лишить его жизни. Довести преступный умысел до конца им не удалось по независящим от них обстоятельствам.

По итогам разбирательства виновными признали всех десятерых подсудимых. Пятерым назначили по 17 лет лишения свободы. Еще один фигурант получил девять лет, другой — восемь лет колонии.

Троих подсудимых, признанных виновными в несообщении о тяжком преступлении, приговорили к двум годам трем месяцам 25 дням, двум годам трем месяцам 26 дням и двум годам одному месяцу одному дню лишения свободы соответственно.

Ранее сообщалось, что вечером 29 июля 2025 года в селе Мойынкум четыре человека пострадали в перестрелке. Двух мужчин с наиболее тяжелыми травмами поместили в реанимацию, еще двоих — в хирургическое отделение. На следующий день полиция задержала четырех жителей Мойынкумского района, подозреваемых в причастности к стрельбе, и водворила их в ИВС.