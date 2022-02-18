Пятая волна коронавируса в Гонконге: свыше 6,1 тысячи новых случаев заражения
ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В Гонконге бушует пятая волна заболеваемости коронавирусом. Свыше 6,1 тысячи новых случаев заражения КВИ за минувшие сутки выявлено в этом специальном административном районе КНР. Об этом сообщает местный департамент здравоохранения, передает МИА «Казинформ».
По данным на 17 февраля, за последние сутки в Гонконге выявлено 6116 новых случаев заражения коронавирусом, из них 6107 являются локальными, 9 – ввозными.
За последние 14 дней (с 3 по 16 февраля) в общей сложности в Гонконге зарегистрировано свыше 16,5 тысячи случаев заражения КВИ.
Администрация Гонконга настоятельно призывает жителей соблюдать социальное дистанцирование, а также следовать другим профилактическим мерам.
В мегаполисе закрыты образовательные, спортивные, культурные и развлекательные заведения. По сообщениям местных СМИ, в государственных больницах Гонконга заполнены все койко-места, выделенные для больных ковидом. Местная администрация планирует переоборудовать спорткомплексы в больничные палаты, а также задействовать в этих целях ряд гостиниц.
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