Пятая волна коронавируса в Гонконге: свыше 6,1 тысячи новых случаев заражения

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В Гонконге бушует пятая волна заболеваемости коронавирусом. Свыше 6,1 тысячи новых случаев заражения КВИ за минувшие сутки выявлено в этом специальном административном районе КНР. Об этом сообщает местный департамент здравоохранения, передает МИА «Казинформ».

По данным на 17 февраля, за последние сутки в Гонконге выявлено 6116 новых случаев заражения коронавирусом, из них 6107 являются локальными, 9 – ввозными.

За последние 14 дней (с 3 по 16 февраля) в общей сложности в Гонконге зарегистрировано свыше 16,5 тысячи случаев заражения КВИ.

Администрация Гонконга настоятельно призывает жителей соблюдать социальное дистанцирование, а также следовать другим профилактическим мерам.

В мегаполисе закрыты образовательные, спортивные, культурные и развлекательные заведения. По сообщениям местных СМИ, в государственных больницах Гонконга заполнены все койко-места, выделенные для больных ковидом. Местная администрация планирует переоборудовать спорткомплексы в больничные палаты, а также задействовать в этих целях ряд гостиниц.