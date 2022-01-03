Пятая волна COVID-19 может быть последней: Франция вводит новые ограничения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С понедельника во Франции меняются правила самоизоляции при заражении или контактировании с заболевшим COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Теперь срок обязательного карантина в случае заражения коронавирусом, независимо от варианта, для полностью вакцинированных людей сокращается до семи дней.

При этом самоизоляция прекращается, если уже через пять дней тест показывает отрицательный результат. В случае контакта с заразившимся привитые освобождаются от карантина.

Для невакцинированных - в случае заражения самоизоляция составит 10 дней, в случае контакта - семь.

Однако другое решение властей вызвало негодование родителей. Теперь ношение масок в общественных местах распространяется на детей от шести лет.

Но новые ограничительные меры на этом не заканчиваются.

С понедельника удаленная работа становится приоритетной для сотрудников компаний, если это позволяет род деятельности.

Массовые мероприятия ограничиваются двумя тысячами человек в закрытых помещениях, и пятью тысячами на открытом воздухе.

Концерты, где публика должна стоять, отменены. В ресторанах, барах и кафе есть и пить можно будет только сидя и никаких танцев.

Ночные клубы не откроют свои двери вплоть до 24 января.

Несмотря на новые ограничения, министр здравоохранения Франции Оливье Веран смотрит в будущее с легким оптимизмом, по его словам «пятая волна COVID-19 в стране скорее всего последняя».

Несмотря на рекордные за всю пандемию показатели заражаемости в последние дни, уровень смертности и госпитализаций во Франции остается относительно стабильным.