Пятая генассамблея Исламской организации по продбезопасности пройдет в Каире

КАИР. КАЗИНФОРМ -Посол Казахстана Кайрат Лама Шариф провел встречу с министром сельского хозяйства и мелиорации Египта ас-Сеидом Мухаммедом Марзуком аль-Кусейром. Стороны обсудили состояние и приоритетные направления дальнейшего развития казахстанско-египетского взаимодействия в области сельского хозяйства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол проинформировал члена Правительства АРЕ об основных положениях Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана и концепции развития агропромышленного комплекса в нашей стране. При этом подчеркнул, что Глава государства в своем обращении обозначил важность всесторонней государственной поддержки АПК, в том числе обеспечения аграриев всеми необходимыми ресурсами по приемлемым ценам, таких как ГСМ, семян и удобрений для качественной посевной кампании.

В ходе встречи также были рассмотрены различные аспекты практического взаимодействия с Египтом в агросекторе. Потенциал Казахстана позволяет обеспечивать конкурентоспособное и стабильное производство сельскохозяйственной экологически чистой продукции. В 2006-2010 годы Казахстан ежегодно экспортировал в Египет до 1 млн. тонн зерна.

Вместе с тем, продолжающееся удорожание продовольствия во всем мире доказывает необходимость координации действий между профильными министерствами наших стран для согласования объёмов и приемлемых цен на зерновую продукцию. Кроме того, поставки зерна могут быть эффективными при условии преодоления проблем логистики.

Укрепление двусторонних отношений между нашими странами приобрели особую важность в свете происходящих событий в Украине, которые уже привели к резкому скачку цен на продовольствие во многих странах мира.

По данным Центрального агентства общественной мобилизации и статистики АРЕ, Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, импорт которой в 2021 году составил 12,9 млн. тонн на сумму 3,2 млрд. долл. США. Правительство Египта в 2022 году планирует нарастить объёмы внутреннего производства до 5,3 млн. тонн за счет увеличения местного производства.

По итогам встречи достигнута договоренность о проведении в Каире в сентябре 2022 года пятой сессии генеральной ассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ).

На сегодня 36 государств из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества присоединились к ИОПБ. В ходе работы Генеральной ассамблеи будут продолжены процедуры, связанные с институционализацией Организации.