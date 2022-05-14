14 Мая 2022 15:25

Пятая часть жителей Нур-Султана не пользуется социальным медстрахованием

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В системе Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) числятся 82,6% жителей Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

«Фондом социального медицинского страхования продолжается работа по повышению охвата населения медицинским страхованием. В настоящее время в Нур-Султане участниками системы ОСМС являются 82,6% населения», – сообщили в столичном филиале Фонда социального медицинского страхования.

В течение первого квартала текущего года число столичных участников системы ОСМС увеличилось 5 817: с 1 025 256 до 1 031 073 человек. Неохваченными cистемой ОСМС остаются еще 217 728 жителей столицы.

«Медицинская помощь в перечне ОСМС оказывается гражданам, имеющим статус «Застрахован». При этом за 11 млн человек, включенных в 15 льготных категорий, взносы платит государство. Эти люди застрахованы и должны получать медпомощь по ОСМС без какой-либо дополнительной оплаты», – пояснил директор столичного филиала ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров.

По его словам, незастрахованные в системе ОСМС граждане могут рассчитывать на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В него входит медпомощь в экстренных случаях, приемы участкового специалиста, срочные операции, лечение социально значимых заболеваний.

В фонде напомнили, что в случае возникновения вопросов по качеству и доступности медицинской помощи нужно обращаться в Службу поддержки пациентов и внутреннего аудита поликлиники. Если добиться разрешения вопроса не удалось, следует оставить обращение в адрес Фонда социального медицинского страхования по удобному каналу связи: на официальном сайте, через контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 либо посредством SaqtandyryBot в Telegram.