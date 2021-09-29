Пятая часть всех заражений коронавирусом в Алматы происходит в общественном транспорте

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы продолжаются проверки по соблюдению санитарных норм в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Алматы проводятся проверки общественного транспорта по недопущению распространения коронавирусной инфекции и санитарному состоянию подвижного состава. С 28 июля по 27 сентября выявлены нарушения в 913 единицах городского транспорта. Представители мониторинговых групп проверяют наличие защитных масок не только у пассажиров, но и у водителей.

Как отмечают в акимате Алматы, помимо контроля в ходе рейдов проводятся профилактические беседы с разъяснением необходимости соблюдения при поездках и посещении общественных мест масочного режима и социальной дистанции.

Всего за время проверок за несоблюдение масочного режима в общественном транспорте привлечены к адмответственности 178 человек и одно предприятие по ст. 425 ч. 1 КоАП РК.

Так, к примеру, в ходе мониторинга 27 сентября около 19.20 на проспекте Назарбаева проверяющие выявили нарушение со стороны водителя маршрутного автобуса №127. В салоне он находился без маски, пассажирам также были вынесены предупреждения.

Кроме того, мониторинговыми группами Турксибского района с 20 по 27 сентября проведены проверки аэропорта Алматы и ЖД вокзала «Алматы-1». В ходе мониторинга было выявлено 12 нарушений со стороны физических лиц, составлены протоколы.

Отметим, что на 20 алматинских предприятиях общественного транспорта перед выпуском на линию проводится влажная уборка и дезинфекция транспортных средств. На предприятиях создан запас дезинфицирующих средств, достаточный для обеспечения бесперебойной обработки подвижного состава.

Санитарные врачи отмечают, что жителям Алматы необходимо ответственно относиться к своей безопасности, так как, по данным эпидемиологических расследований, местом заражения коронавирусом в 19% случаев является общественный транспорт.

В акимате Алматы призывают горожан и гостей мегаполиса соблюдать эпидемиологические требования в общественных местах, в том числе и в общественном транспорте, с целью сохранения своего здоровья и здоровья близких людей. Кроме того, необходимо сделать прививки, так как на фоне недостаточных темпов вакцинации коронавирус мутирует, вызывая новые варианты.

Напомним, что в Казахстане за последние два месяца преобладающее количество заражений вызваны дельта-вариантом, который раньше называли индийским. Он оказался на 60% заразнее своих предшественников. К примеру, за прошедшие сутки в Алматы выявлено 413 новых случаев COVID-19.



