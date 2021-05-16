Пятая часть населения СКО не зарегистрирована в системе медстрахования

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области более 102 тысяч человек, или около 19% населения, не охвачены системой обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования», более 28 тысяч человек не производили ни одного платежа. При этом свыше 16 тысяч человек выпали из системы медстрахования из-за сезонности работы либо несвоевременной оплаты единого совокупного платежа.

«Задолженность по отчислениям в фонд на 10 мая составила более 48,9 млн тенге, в том числе 43,5 млн тенге по 509 юридическим лицам и 5,3 млн тенге - по 1 446 индивидуальным предпринимателям», - рассказали в пресс-службе.

Наибольшая сумма задолженности по медстрахованию приходится Айыртауский, Тайыншинский и район им. Г. Мусрепова.

«Незастрахованные граждане не смогут получить плановую, стационарную помощь, консультативно-диагностическую помощь в поликлиниках, сдать анализы и прохождение дорогостоящих исследовании КТ, МРТ, УЗИ и другие, пройти восстановительную реабилитацию. Основная цель системы ОСМС - сделать медицинскую помощь доступнее и качественной», - добавили в пресс-службе фонда.