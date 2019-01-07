Пять звезд нашей «молодежки» - в Канаде за них болело по 6000 человек за игру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодежный чемпионат мира по хоккею-2019 завершился победой Финляндии, которая была первым соперником сборной Казахстана на турнире. Несмотря на 5 пропущенных шайб, именно с этого матча казахстанцы стали любимчиками болельщиков в Виктории, передает СИА «SPORTINFORM».

Канадцы сделали все, чтобы наши ребята почувствовали себя настоящими звездами: они стоя хлопали Демиду Еремееву, после каждого нашего гола распевали «Sweet Caroline», не отпускали игроков после матчей и скупали все майки сборной Казахстана. «Казахстаномания» в Канаде даже стала предметом сюжета на местном телевидении.

И вот уже сегодня сборная вернется в Казахстан, где игроков вновь ожидают даже не полупустые, а по-настоящему пустые трибуны МХЛ и ОЧРК. К примеру, последний домашний матч «Снежных Барсов» посетило 42 зрителя. В той игре астанчане победили (3:1) и во всех голах поучаствовали хоккеисты, которые вскоре собирали по 5-6 тысяч болельщиков в Канаде. Увиденное за океаном должно прибавить парням мотивации дорасти до уровня «Барыса». И это как минимум.

СИА «SPORTINFORM» предлагает вашему вниманию пятерку игроков с МЧМ, которые имеют все шансы стать звездами казахстанского хоккея. И это тоже как минимум.

Демид Еремеев

Если и есть в нынешней сборной Казахстана игрок, который мог стать объектом внимания скаутов НХЛ, то это вне всяких сомнений Демид Еремеев. Страж ворот сборной Казахстана регулярно подчищал десятки ошибок своих защитников и заслуженно получил хорошую прессу. Даже официальный сайт КХЛ записал вратаря в будущие звезды лиги: «По его воротам нанесли больше всего бросков на турнире - 159. Демид делал умопомрачительное количество сэйвов. Думаем, однажды его поднимут в «Барыс», и фамилия Еремеев снова будет звучать в КХЛ».

Не случайно Демида сравнили со знаменитым однофамильцем и соотечественником Виталием Еремеевым, который становился чемпионом России (2000, 2005), лучшим вратарем лиги (2005) и обладателем «Золотого шлема» (2000, 2005). Голкипер даже поиграл немного в НХЛ за «Нью Йорк Рейнджерс», а завершил карьеру в «Барысе». Отличный пример для молодого Демида Еремеева, которого также неплохо было бы заиграть за национальную сборную Казахстана. Не хотелось бы, чтобы хоккеист следовал примеру еще более знаменитого земляка и ровесника Виталия Еремеева - Евгения Набокова, поменявшего спортивное гражданство на российское.

Саян Данияр

На приличном уровне провели турнир и братья Данияровы. Нападающий Саян Данияр на правах капитана заводил команду в перерывах, а в решающем матче за выживание с Данией (4:0) именно он положил начало разгрому «львов», изящно оставив не у дел голкипера датчан уже на 35 секунде встречи. Капитан «Снежных Барсов» проводит отличный сезон: 38 очков (11+27) в 38 играх МХЛ позволяют ему находиться в тройке лучших ассистентов лиги. Уже через пару дней Саяну предстоит участие в Кубке Вызова, где форвард будет также капитаном Востока. Отметим, что 4 лучших игрока Кубка Вызова примут участие в Матче звезд КХЛ в Казани.

Самат Данияр и Валерий Орехов



Галочка об участии в Кубке Вызова есть и у Самата Данияра с Валерием Ореховым, которые в прошлом году были в составе Востока на домашней Неделе звезд хоккея. К молодежному чемпионату мира защитники подходили по-разному. Самат проводит хороший сезон в «Снежках» - 12 очков (5+7) и самое большое среднее время на площадке за игру (24:37). Больше времени на льду только у того же Орехова (26:32), но в этом сезоне он сыграл всего два матча в МХЛ. Валерий закрепился в «Барысе», а его декабрьский дубль даже принес астанчанам волевую победу в КХЛ.

Не случайно, что именно Орехов перед стартом МЧМ воспринимался как самый опытный и надежный игрок в команде. Казахстанца даже записали в ТОП-10 будущих звезд драфта НХЛ. Возможно поэтому защитник «Барыса» перегорел и лично привез пару шайб на старте турнира. Впрочем, вскоре Орехов собрался и по итогам первенства наряду с Саматом Данияром вошел в пятерку лучших ассистентов чемпионата мира. На счету защитников по 5 результативных передач в шести матчах. Самат также вошел в тройку лучших игроков сборной Казахстана на турнире.

Артур Гатиятов

Еще один хоккеист, который вместе с Демидом Еремеевым и Саматом Данияром попал в тройку лучших игроков нашей команды на МЧМ-2019. Артур Гатиятов второй год подряд стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионате мира. В прошлом году воспитанник сатпаевской школы хоккея набрал 7 очков (4+3) на МЧМ в первом дивизионе во Франции и вместе с тем же Валерием Ореховым стал лучшим бомбардиром турнира. На этот раз миниатюрный юркий форвард записал на свой счет уже 8 очков (5+3), несмотря на то, что класс соперников в элите гораздо выше.

Таким образом, Гатиятов вошел в тройку лучших бомбардиров МЧМ, сыграв при этом на игру меньше, чем лидеры гонки - россиянин Григорий Денисенко (4+5) и чемпион мира Алекси Хепониеми (3+6), которые набрали на один балл больше. Артур также установил крайне редкое достижение - дубль в пустые ворота, и с пятью шайбами вошел в ТОП-5 лучших снайперов первенства. В свое время казахстанец Константин Пушкарев вместе с Александром Овечкиным стал лучшим снайпером юношеского ЧМ-2003, а затем был задрафтован самим «Лос-Анджелес Кингз».

Кто знает, как сложится хоккейная судьба Артура Гатиятова, габариты которого далеки от заокеанских стандартов, но который так же, как и Саян Данияр, тащит «Снежки» в нынешнем сезоне МХЛ - 37 очков (14+23) в 38 играх. Эта сборная впервые за 11 лет сохранила Казахстану прописку в элите, но каким для нас получится следующий МЧМ? Все вышеназванные игроки плюс Батырлан Муратов, который также провел турнир на высоком уровне - составляют первую пятерку нашей сборной. Проблема в том, что никто из них уже не сможет помочь нашей «молодежке» на МЧМ-2020 в Чехии.