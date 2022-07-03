Пять землетрясений произошло за сутки в 270 км от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 3 июля в 08:26 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 276 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 9.9.

Магнитуда MPV 4.5.

Координаты эпицентра 40.87° с.ш. 78.06° в.д.

Глубина 10 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

Также 3 июля в 04:02 по Алматинскому времени зафиксировано землетрясение в 273 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 12.4.

Магнитуда MPV 5.2.

Координаты эпицентра 40.89° с.ш. 78.05° в.д.

Глубина 10 км.

В 01:32 и в 01:40 по Алматинскому времени произошло еще два подземных толчка в 262 и 275 км на юг от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясений 9.8 и 11.4.

Магнитуда MPV 4.3. и 4.8.

Координаты эпицентра 41.00° с.ш. 78.05° в.д. и 40.85° с.ш. 77.93° в.д.

Глубина 10 км.

Ранее сообщалось, что утром 2 июля землетрясение произошло в 268 км от Алматы.













Фото: flashcrunch.com