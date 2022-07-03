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    09:38, 03 Июль 2022 | GMT +6

    Пять землетрясений произошло за сутки в 270 км от Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 3 июля в 08:26 по Алматинскому времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    Эпицентр землетрясения расположен в 276 км на юг от Алматы на территории Китая.

    Энергетический класс землетрясения 9.9.

    Магнитуда MPV 4.5.

    Координаты эпицентра 40.87° с.ш. 78.06° в.д.

    Глубина 10 км.

    Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

    Также 3 июля в 04:02 по Алматинскому времени зафиксировано землетрясение в 273 км на юг от Алматы на территории Китая.

    Энергетический класс землетрясения 12.4.

    Магнитуда MPV 5.2.

    Координаты эпицентра 40.89° с.ш. 78.05° в.д.

    Глубина 10 км.

    В 01:32 и в 01:40 по Алматинскому времени произошло еще два подземных толчка в 262 и 275 км на юг от Алматы на территории Китая.

    Энергетический класс землетрясений 9.8 и 11.4.

    Магнитуда MPV 4.3. и 4.8.

    Координаты эпицентра 41.00° с.ш. 78.05° в.д. и 40.85° с.ш. 77.93° в.д.

    Глубина 10 км.

    Ранее сообщалось, что утром 2 июля землетрясение произошло в 268 км от Алматы.


    Фото: flashcrunch.com



    Теги:
    Природа Алматы Землетрясение Происшествия Происшествия, ЧС
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