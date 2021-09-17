Пять заведений нарушили карантин в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За два дня пять заведений нарушили карантинный режим в Нур-Султане. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие административные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Мониторинговые группы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме. Ежедневно они проверяют сотни объектов предпринимательства города на предмет соблюдения режима карантина. Проверки показывают, что нарушителей ограничительных мер в Нур-Султане становится меньше.

14 и 15 сентября мониторинговые группы выявили различные нарушения карантина в 5 заведениях города.

В районе Алматы установленный режим работы игнорировали в «Лото клубе» по улице Манаса. Также карантин не соблюдали в барах «Шымкент Life» и «Шашлыкоff» в районе Байконыр. В список нарушителей Сарыаркинского района попали кальян-бар «Time to Smoke» и кафе «Берлин».

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации.