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    23:18, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пять заведений нарушили карантин в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За два дня пять заведений нарушили карантинный режим в Нур-Султане. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие административные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Мониторинговые группы столицы продолжают круглосуточную работу в усиленном режиме. Ежедневно они проверяют сотни объектов предпринимательства города на предмет соблюдения режима карантина. Проверки показывают, что нарушителей ограничительных мер в Нур-Султане становится меньше.

    14 и 15 сентября мониторинговые группы выявили различные нарушения карантина в 5 заведениях города.

    В районе Алматы установленный режим работы игнорировали в «Лото клубе» по улице Манаса. Также карантин не соблюдали в барах «Шымкент Life» и «Шашлыкоff» в районе Байконыр. В список нарушителей Сарыаркинского района попали кальян-бар «Time to Smoke» и кафе «Берлин».

    Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

    Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации.

    Теги:
    Здравоохранение Астана Акимат Общество
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