Пять заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане
В районе Байконур заведения работали с нарушениями режима карантина и привлечены к административной ответственности. Это кафе «Озимизгой» и Ночной клуб ZaZa, которые работали без программы «Ashyq».
Несоблюдение карантинных мер замечено в Караоке клубе «Сова» Алматинского района. Мониторинговой группой также зафиксировано бар «Nirvana» и кафе «Стамбул»в Сарыаркинском районе.
В отношении нарушителей будут приняты соответствующие административные наказания уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического контроля.
Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно в инфекционные стационары поступают десятки пациентов со средним и тяжелым течением болезни. В связи с этим жителям столицы а также объектам предпринимательства Нур-Султана следует строго соблюдать саннормы и требования карантина.
Необходимо отметить, что единственным эффективным способом остановить рост заражения на сегодня является формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации.