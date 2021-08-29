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    21:00, 28 Август 2021 | GMT +6

    Пять заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки, мониторинговые группы столицы выявили пять нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В районе Байконур заведения работали с нарушениями режима карантина и привлечены к административной ответственности. Это кафе «Озимизгой» и Ночной клуб ZaZa, которые работали без программы «Ashyq».

    Несоблюдение карантинных мер замечено в Караоке клубе «Сова» Алматинского района. Мониторинговой группой также зафиксировано бар «Nirvana» и кафе «Стамбул»в Сарыаркинском районе.

    В отношении нарушителей будут приняты соответствующие административные наказания уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического контроля.

    Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно в инфекционные стационары поступают десятки пациентов со средним и тяжелым течением болезни. В связи с этим жителям столицы а также объектам предпринимательства Нур-Султана следует строго соблюдать саннормы и требования карантина.

    Необходимо отметить, что единственным эффективным способом остановить рост заражения на сегодня является формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации.


    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Бизнес Астана Акимат Общество Правоохранительные органы
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