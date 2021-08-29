Пять заведений наказали за нарушение карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки, мониторинговые группы столицы выявили пять нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В районе Байконур заведения работали с нарушениями режима карантина и привлечены к административной ответственности. Это кафе «Озимизгой» и Ночной клуб ZaZa, которые работали без программы «Ashyq».

Несоблюдение карантинных мер замечено в Караоке клубе «Сова» Алматинского района. Мониторинговой группой также зафиксировано бар «Nirvana» и кафе «Стамбул»в Сарыаркинском районе.

В отношении нарушителей будут приняты соответствующие административные наказания уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического контроля.

Напомним, эпидситуация в столице остается нестабильной. Ежедневно в инфекционные стационары поступают десятки пациентов со средним и тяжелым течением болезни. В связи с этим жителям столицы а также объектам предпринимательства Нур-Султана следует строго соблюдать саннормы и требования карантина.

Необходимо отметить, что единственным эффективным способом остановить рост заражения на сегодня является формирование коллективного иммунитета посредством вакцинации.