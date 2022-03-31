Пять зарегистрированных в «Астана хаб» компаний занимались цифровым майнингом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела государственного управления и социальной сферы Счетного комитета РК Акылбай Ибраев рассказал об итогах аудита организаций, подведомственных Министерству цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«МЦРИАП не обеспечило должным образом мониторинг и контроль. И даже при этом анализ и контроль осуществлялся формально. И из-за этого объективность достижений многих мероприятий сложно оценить. К примеру, на сегодняшний день подведомственная организация «Астана хаб» или по-другому, международный IТ технопарк, на их базе, как мы установили в ходе аудита, зарегистрированы инвестпроекты, которые больше заняты майнингом криптовалют, что не относится к основной цели и задачам парка», - сказал Акылбай Ибраев в кулуарах Счетного комитета.

Он уточнил, что майнингом занимались пять компаний, из которых четыре были зарегистрированы как стартаперы, и одна как майнинговая организация. Эти компании, по его словам, получили ряд незаконных преференций на общую сумму в 8,5 млрд тенге. Он пояснил, что такая ситуация стала возможной из-за «коллизий» в законодательстве.

Ситуацию прокомментировали и в самом Министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности. По словам вице-министра Аскара Жамбакина, такие действия не нанесли ущерба экономике страны.

«Не стоит вопрос о том, что потеряны какие-то средства. Они также, как субъекты экономики и IT компании имеют право регистрироваться. Сейчас мы вносим изменения в правила по регистрации, чтобы урегулировать этот вопрос. Любой резидент «Астана хаб» может получить преференции по налогам, по офису и другие меры поддержки», - заверил вице-министр.