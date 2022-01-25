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Пять закладчиков «синтетики» с поличным задержаны в Карагандинской области

25 Января 2022 12:19
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Пять закладчиков «синтетики» с поличным задержаны в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Пять закладчиков «синтетики» с поличным задержаны в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях стабилизации криминогенной ситуации на территории Карагандинской области с 14 января проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Одна из основных его задач – противодействие наркопреступности. И в этом плане особое внимание уделяется выявлению и задержанию лиц, которые занимаются так называемыми закладками различных видов наркотических средств, в том числе и синтетического происхождения.

Так, в Темиртау сотрудники отдела по противодействию наркопреступности в одном из подъездов жилого дома по проспекту Республики задержали двух жителей города в возрасте 30 и 28 лет. Во время осмотра полицейские изъяли у них 11 свертков с порошкообразным веществом.
Предположительно, оно является наркотическим средством синтетического происхождения, известного как «скорость».

Как пояснили задержанные, они сами являются наркопотребителями, а изъятые наркотики планировали перепродать в целях преступной наживы.

В Караганде сотрудники по противодействию наркопреступности в районе улицы Воинов-Интернационалистов задержали проживающих в Темиртау двух молодых людей в возрасте 20 и 18 лет, у которых изъяли семь свертков с веществом белого цвета. Со слов задержанных, это синтетический наркотик «скорость».

В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники полиции в различных местах Караганды изъяли еще три свертка с порошкообразным веществом. Злоумышленники пояснили, что наркотики они приобрели через интернет для дальнейшей продажи.

В этот же день отличились сотрудники полка патрульной полиции УП города Караганды. Один из автопатрулей, следуя по маршруту, на одной из улиц заметил подозрительного мужчину. Парень, увидев полицейских, почему-то стал нервничать. Он попытался скрыться, выбросив на землю 15 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Полицейские задержали 27-летнего жителя города, который пояснил, что работает так закладчиком наркотических средств синтетического происхождения.

У одного из домов по проспекту Бухар-Жырау было обнаружено 25 свертков с наркотиками синтетического происхождения на детской площадке.

В ходе обыска по месту жительства задержанного лица изъяли еще 26 свертков с веществом порошкообразного вида.

Преступный умысел задержанных подтвердился изъятыми у них смартфонами, где имелись фото и описание мест закладок, а также переписками в социальных сетях.

По всем фактам проводится досудебное расследование в рамках статьи 297 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.

Полицейские предупреждают, что действия по закладке наркотических веществ квалифицируется как сбыт и за это грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Также за незаконную рекламу и пропаганду наркотических средств путем нанесения надписей, рисунков или иным другим способом предусмотрена уголовная ответственность по ст. 299-1 УК РК и предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года до трех лет.


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#Карагандинская область   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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