Пять загородных​ лагерей будут работать во время карантина в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ- В Семее проверяют готовность летних лагерей к приему детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой​ на городской информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, загородные летние лагеря в этом году откроют свои двери для юных посетителей с 15 июня. Всего будут работать 5 лагерей: спортивный лагерь «Достык», «Орбита», «Турксиб», «Жас канат» и «Радуга». При этом дети в обязательном порядке должны будут пройти обследование врача и иметь при себе необходимые гигиенические средства. Лагеря, в свою очередь, должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами дезинфекции.

Сотрудники отдела образования и представители общественных организаций проверили лагери на соблюдение санитарных норм.

«У нас работает городская комиссия по проверке готовности лагерей к приему детей. На первый сезон в этом году будет принято 50% от проектной мощности лагеря, то есть, детей будет меньше, чем в прошлом году. При проверке большое внимание обратили на состояние медицинского блока, готовность изолятора, состояние пищеблока, изучили содержание меню. Поскольку здоровье детей – на первом месте. Я думаю, что наши лагеря на сегодняшний день уже готовы принять наших детей», - говорит главный специалист сектора воспитательной работы городского отдела образования Сауле Кожебекова.

К слову, пришкольных лагерей в этом году не будет. Вместо этого будут организованы дистанционные лагеря, где педагоги проведут для ребят экскурсии и другие мероприятия в онлайн режиме. В реальном режиме будет работать лишь лагерь при Дворце молодежи.

Напомним, что в ВКО карантин продлен до 1 июля.

Фото: Инфоцентр г.Семей



