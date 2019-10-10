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Пять воспитанников детской деревни Павлодара стали кандидатами в мастера спорта
10 Октября 2019 03:30
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Почётных спортивных званий дети из павлодарской детской деревни удостоены после победы в турнире, которую они одержали четыре месяца назад, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Согласно единой спортивной классификации Республики Казахстан всем спортсменам команды присвоены звания «кандидат в мастера спорта», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.
По данным ведомства, ещё в июне 2019 года в Алматы прошёл XIV республиканский чемпионат «Кубок Надежды» по баскетболу среди детских домов и школ-интернатов. Этот турнир проводится ежегодно 14 лет по инициативе Национальной федерации баскетбола и благотворительного фонда «Халык» Народного банка.
«Социально значимый чемпионат позволяет приобщить воспитанников к здоровому образу жизни, привлечь молодое поколение к спорту, способствует популяризации баскетбола в стране, повышает уровень игры команд, выявляет одарённых спортсменов. Благодаря этому турниру, воспитаны пять профессиональных баскетболистов, в нынешнее время выступающих в Национальной лиге. В этом году за главный трофей турнира боролись 17 команд со всего Казахстана; Павлодарскую область представляла команда ребят из детской деревни семейного типа города Павлодара», - добавили в облоно.
В финальную часть того турнира прошли команды из Петропавловска, Павлодара, Семея и Экибастуза. Они играли по круговой системе.
«Наши спортсмены показали яркую игру за счёт активности, энергичности и сильнейшего желания победить; юноши действовали тактически грамотно и радовали зрителей красивой игрой. Удача в этот раз была на стороне юных баскетболистов из Павлодара, которые впервые в истории проекта завоевали золотые медали», - рассказали в ведомстве.
В управлении добавили, что тогда, перед награждением команд, занявших призовые места, были названы десять лучших игроков турнира, один из которых - капитан павлодарской сборной Владимир Уразбаев.
«По итогам чемпионата, команде занявшей первое место, было присвоено звание победителя чемпионата «Кубок Надежды». Команда победителей награждена медалями и дипломами первой степени от спонсоров чемпионата», - дополнили в управлении образования.
Ключевые слова: Павлодарская область, Спорт,
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