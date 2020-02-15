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Пять вагонов сошли с рельсов в Атырауской области

15 Февраля 2020 16:00
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Пять вагонов сошли с рельсов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пять вагонов сошли с рельсов в Атырауской области. Видео сошедших с рельсов вагонов было распространено в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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ЧП произошло в Индерском районе Атырауской области. Груженые гипсокартоном и сухими смесями вагоны двигались по участку железной дороги, находящейся в частном владении. Никто не пострадал.

«Причины схода вагонов с рельсов в настоящее время выясняет областная инспекция транспортного контроля. После завершения проверки будет решаться вопрос об административном наказании виновных», - сообщили в транспортной прокуратуре Атырауской области.



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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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