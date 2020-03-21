Пять услуг для людей с ограниченными возможностями перейдут в проактивный формат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) начало работу по переводу части бумажного документооборота, связанного с оказанием услуг лицам с ограниченными возможностями, в электронный формат. Пять услуг в пилотном режиме начнут действовать в марте, еще четыре будут запущены в ближайшее время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

Переход социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями к проактивному формату ведется в рамках исполнения Послания народу Казахстана Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева от 5 октября 2018 года, а также поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» от 4 марта 2020 года.

«С 26 марта 2020 года, не выходя из дома и используя только SMS-сообщения, людям с ограниченными возможностями смогут оформить документы для получения протезно-ортопедической помощи, получения услуг индивидуального помощника (для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении) и специалиста жестового языка (для инвалидов по слуху). Кроме того, проактивно им можно будет получить обеспечение сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами, оформиться на санаторно-курортное лечение и получение кресел-колясок», – сообщил директор департамента развития и сопровождения ИС по установлению инвалидности и оказания социальных услуг Серік Тоғызбай.

Также ведется работа по запуску еще четырех услуг: оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях и на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому, назначение социальной помощи инвалидам и лицам, имеющим социально значимые заболевания по решению местных представительных органов, а также возмещение затрат на обучение детей-инвалидов на дому.

Напомним, что с 1 января 2020 года в пилотном режиме был запущен Портал социальных услуг, на котором уже могут осуществляться два из пяти бизнес-процессов по оказанию социальных услуг, обеспечивающих более половины видов технических средств реабилитации (ТСР), не требующих индивидуальной адаптации. Остальные виды ТСР, требующие индивидуального подбора, а также оставшиеся бизнес-процессы будут доработаны в первом полугодии 2020 года.

Для того чтобы обеспечение в переходный период оставалось бесперебойным, в текущем году товары и услуги реабилитации будут оказываться как через портал, так и через государственные закупки. Полный переход на Портал социальных услуг ожидается с 2021 года.