-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:49
-
вчера 22:49
-
-
-
вчера 22:31
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Пять услуг для людей с ограниченными возможностями перейдут в проактивный формат
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) начало работу по переводу части бумажного документооборота, связанного с оказанием услуг лицам с ограниченными возможностями, в электронный формат. Пять услуг в пилотном режиме начнут действовать в марте, еще четыре будут запущены в ближайшее время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.
Переход социальных услуг для лиц с ограниченными возможностями к проактивному формату ведется в рамках исполнения Послания народу Казахстана Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева от 5 октября 2018 года, а также поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан» от 4 марта 2020 года.
«С 26 марта 2020 года, не выходя из дома и используя только SMS-сообщения, людям с ограниченными возможностями смогут оформить документы для получения протезно-ортопедической помощи, получения услуг индивидуального помощника (для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении) и специалиста жестового языка (для инвалидов по слуху). Кроме того, проактивно им можно будет получить обеспечение сурдо-тифлотехническими и обязательными гигиеническими средствами, оформиться на санаторно-курортное лечение и получение кресел-колясок», – сообщил директор департамента развития и сопровождения ИС по установлению инвалидности и оказания социальных услуг Серік Тоғызбай.
Также ведется работа по запуску еще четырех услуг: оформление документов на оказание специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях и на оказание специальных социальных услуг в условиях ухода на дому, назначение социальной помощи инвалидам и лицам, имеющим социально значимые заболевания по решению местных представительных органов, а также возмещение затрат на обучение детей-инвалидов на дому.
Напомним, что с 1 января 2020 года в пилотном режиме был запущен Портал социальных услуг, на котором уже могут осуществляться два из пяти бизнес-процессов по оказанию социальных услуг, обеспечивающих более половины видов технических средств реабилитации (ТСР), не требующих индивидуальной адаптации. Остальные виды ТСР, требующие индивидуального подбора, а также оставшиеся бизнес-процессы будут доработаны в первом полугодии 2020 года.
Для того чтобы обеспечение в переходный период оставалось бесперебойным, в текущем году товары и услуги реабилитации будут оказываться как через портал, так и через государственные закупки. Полный переход на Портал социальных услуг ожидается с 2021 года.
- Единый инфосервис доставки продуктов и медпрепаратов создали в Карагандинской области
- Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил народ Казахстана с праздником Наурыз
- Глава государства поздравил казахстанцев с Наурыз мейрамы
- Столичные волонтеры помогают полицейским проводить рейды по нарушениям правил карантина
- Наурыз олицетворяет собой взаимопонимание, милосердие, гармонию, мир и согласие - АНК
- Юрты изготавливают осужденные в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана