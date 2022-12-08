НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Пять улиц остались без газа в Атырау

8 Декабря 2022, 11:07
Пять улиц остались без газа в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пять улиц остались утром без газа в одном из микрорайонов Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

ЧП произошло в микрорайоне Атырау областного центра. Пять улиц - имени Нысанова, Тулекова, Зорбаева,Шауденова и Станционная, остались без газоснабжения. Это микрорайон частной застройки, где все дома отапливаются газом.

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, причина отключения газа - сработал предохранительный запорный клапан на газораспределительном оборудовании. На месте работает бригада специалистов. В ближайшее время подача газа будет восстановлена.

Ранее сообщалось о том, что без тепла остались девять многоэтажек в Атырау.


Теги:
Новости по теме
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Действие предельных цен на газ могут продлить в Казахстане
19-летний астанчанин выпал с 25-го этажа
Читайте также
Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Актюбинской области
Более 1700 пожаров на автотранспорте произошло с начала года в Казахстане
Государству вернули 206 тысяч гектаров земли в Атырауской области
19-летний астанчанин выпал с 25-го этажа
Ботанический сад предложили создать в Атырау
На побережье Каспийского моря вновь загорелся тростник
Новое здание районной полиции открыли в Атырауской области
Незамерзший Экибастуз: история спасения шахтерского города
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
2 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Алтай Кульгинов назначен заместителем Премьер-Министра РК
5 Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Лента новостей