Пять уголовных преступников обнаружили среди бродяг в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с наступлением холодов полицейские усилили работу с лицами без определенного места жительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, группа подбора приемника-распределителя ежедневно отрабатывает колодцы теплотрасс, пустующие здания, подвалы и другие места наиболее вероятного появления бездомных. Их доставляют в приемник для проверки по специальным учетам, дактилоскопируются, ставят на фото- и видеоучёт, проверяют на причастность к правонарушениям.

С начала года в приемник доставили 1 480 бродяг. Среди них во время проверки обнаружили пять уголовных преступников, находившихся в розыске.

После установления личности бездомных доставляют в отделение ночного пребывания. Оно работает с 1 октября. В среднем каждый день полицейские привозят сюда 10-15 человек.

Начальник приемника-распределителя Адай Смайыл напомнил, что сообщать о фактах, когда бродяги оккупировали подъезды или доставляют беспокойство своим поведением на улице, можно в дежурную часть приемника: (7152)52-92-99, на канал «102», либо использовать мобильное приложение «102». Через него можно сделать звонок, передать в полицию аудио- и видеофайлы, текстовые сообщения, которые регистрируются в момент поступления.



