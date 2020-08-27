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Пять уголовных дел за незаконное хранение оружия и боеприпасов возбуждено в Жамбылской области

27 Августа 2020 10:38
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Пять уголовных дел за незаконное хранение оружия и боеприпасов возбуждено в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Законность хранения оружия его владельцами проверили сотрудники департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, на территории региона проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Қару», направленное на стабилизацию оперативной обстановки, связанной с увеличением числа уголовных правонарушений с применением незарегистрированного огнестрельного оружия, изъятием из

незаконного оборота оружия и боеприпасов, а также соблюдением сохранности оружия его владельцами.

«За три дня операции «Қару» проверено около 1 700 владельцев оружия, - рассказали в пресс-службе ведомстве. - Было задействовано 272 сотрудника личного состава департамента полиции Жамбылской области в составе 48 оперативно-поисковых групп. За три дня проведения ОПМ из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия, из них 9 единиц гладкоствольных ружей, обрез двуствольного ружья, по одному травматическому и газовому пистолету, а также патроны к разным видам оружия».

Говоря об итогах операции «Қару», в правоохранительном ведомстве отмечают, что начато пять уголовных дел по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия…» и составлено 10 административных протоколов по статье 482 КоАП РК «Незаконное хранение гладкоствольного оружия и боеприпасов».

Проверкой охвачено 1 689 владельцев оружия, выявлено 118 административных правонарушений, связанных с правилами оборота зарегистрированного в органах внутренних дел оружия. По статье 484 КоАП РК выявлено 83 факта, по статье 486 КоАП РК – 35 фактов.

Помимо этого, установлены восемь владельцев оружия, длительное время не проживавших по месту регистрации и хранения оружия, а также владельцы оружия, сменившие место постоянного жительства и не вставшие на учет по новому месту жительства, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Борьба с преступностью  
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Галина Скрипник

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