Пять учителей заболели туберкулезом в Нур-Султане в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Своевременно принятые противоэпидемические меры позволили не допустить заболеваемость туберкулезом в школах города Нур-Султана. В Департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг прокомментировали случай туберкулеза у учителя средней школы № 60, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДККБТУ города.

«Диагноз «туберкулез» учителю был выставлен после обращения больной в поликлинику с недомоганием. Сейчас в 60 школе проводятся мероприятия - определен круг контактных, с целью проведения профилактического обследования», - отмечается в сообщении.

Всего за прошедший период 2019 года в школах города выявлено 5 случаев заболевания туберкулезом среди учителей (№84, 74, 73, 80, 60 школы). Сотрудниками Департамента по всем случаям туберкулеза проведены внеплановые проверки школ с организацией противоэпидемических мероприятий, определен круг контактных, организована заключительная дезинфекция в очагах. Контактные в очагах обследованы с проведением рентгенологических исследований, постановки туберкулинодиагностики.

Своевременно проведенные противоэпидемические мероприятия позволили не допустить повторных случаев заболевания в вышеуказанных школах.

Для профилактики туберкулеза в общеобразовательных школах рекомендуется:

- директорам школ обеспечивать проведение ежегодного профилактического флюороосмотра своих сотрудников;

- при принятии на работу не допускать сотрудников без предварительного медицинского осмотра.

За текущий период по городу охвачено флюороосмотром 395 606 человек, из них выявлено - 237 больных туберкулезом.