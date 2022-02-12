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Пять участков дорог закрыли в двух районах СКО

12 Февраля 2022 10:45
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Пять участков дорог закрыли в двух районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области остаются закрытыми несколько участков дорог областного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, минувшей ночью из-за ухудшения погодных условий – снег и метель - закрыли движение для всех видов транспортных средств на пяти участках автодорогах областного значения в Айыртауском и районе им. Г. Мусрепова:

-КТ-61 Саумалколь-Лобаново км 0-34;

-КТ-64 Саумалколь-Новоишимское-Червоное км 0-55;

-КТ-65 Арыкбалык-Саумалколь 0-27км;

-КТ-68 Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово км 0-32;

-КСТ-62 Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-117.

Из-за бурана и снижения видимости до 50-100 метров закрывали участки республиканских дорог «Жезказган-Петропавловск», от села Новоишимки до границы Акмолинской области, и «Екатеринбург-Алматы», от села Рузаевки до границы Костанайской области, от села Чистополье до границы Акмолинской области.

На 10.00 часов утра 12 февраля участки республиканских дорог открыли, указанные пять участков дорог областного значения закрыты.


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#Северо-Казахстанская область   #Дороги   #МЧС  
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Автор:

Олеся Жуковень

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