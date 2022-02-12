Пять участков дорог закрыли в двух районах СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области остаются закрытыми несколько участков дорог областного значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, минувшей ночью из-за ухудшения погодных условий – снег и метель - закрыли движение для всех видов транспортных средств на пяти участках автодорогах областного значения в Айыртауском и районе им. Г. Мусрепова:
-КТ-61 Саумалколь-Лобаново км 0-34;
-КТ-64 Саумалколь-Новоишимское-Червоное км 0-55;
-КТ-65 Арыкбалык-Саумалколь 0-27км;
-КТ-68 Лавровка-Келлеровка-Тайынша-Чкалово км 0-32;
-КСТ-62 Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль км 17-117.
Из-за бурана и снижения видимости до 50-100 метров закрывали участки республиканских дорог «Жезказган-Петропавловск», от села Новоишимки до границы Акмолинской области, и «Екатеринбург-Алматы», от села Рузаевки до границы Костанайской области, от села Чистополье до границы Акмолинской области.
На 10.00 часов утра 12 февраля участки республиканских дорог открыли, указанные пять участков дорог областного значения закрыты.
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