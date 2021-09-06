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    11:23, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пять убийств раскрыли за неделю полицейские Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 3012 преступлений, 2040 из них раскрыто в течение суток. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 3012 преступлений, 2040 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 5 убийств,3 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 36 грабежей, 452 кражи чужого имущества», - сказал Нурдильда Ораз.

    Он также добавил, что в Казахстане завершилось семидневное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», проводимое полицией для предупреждения и пресечения преступлений на улицах и в других общественных местах и рассказал о его результатах.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Происшествия Правоохранительные органы
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