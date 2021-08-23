Пять убийств по горячим следам раскрыли казахстанские полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз рассказал о криминогенной обстановке в стране за неделю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3 311 преступлений, 2 269 них раскрыто в течении суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» пять убийств, 10 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, раскрыто 37 грабежей, 528 краж чужого имущества», - сказал Нурдильда Ораз на брифинге в МВД.

Для сравнения, за прошлую неделю было совершено 3 366 преступлений, 2 184 из них раскрыто в течение суток.

С 9 по 15 августа полицейскими было раскрыто по горячим следам 13 убийств, шесть умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, раскрыто 45 грабежей, 511 краж чужого имущества.