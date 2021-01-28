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Пять тысяч юношей встанут на воинский учет в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
28 Января 2021, 01:17
Пять тысяч юношей встанут на воинский учет в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В местных органах военного управления Атырауской области стартовала первичная постановка на воинский учет юношей, которым в этом году исполняется 17 лет. Всего в 2021 году в регионе удостоверение о приписке получат около пяти тысяч молодых людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приписка граждан к призывным участкам проводится местными исполнительными органами совместно с местными органами военного управления. Она необходима для постановки на воинский учет молодых людей, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, специальности и физической подготовленности. Приписная кампания пройдет с января по март. За это время юноши пройдут медицинское обследование, подтверждающее пригодность к воинской службе, и проверку необходимых документов.

В случае выявления у призывника какого-то заболевания, его прикрепляют к лечебно-профилактической организации. Молодые люди прибывают на призывные участки в сопровождении преподавателей начальной военной подготовки образовательных учреждений. По окончанию всех процедур выдается удостоверение о приписке к призывному участку», - рассказал пресс-секретарь Атырауского гарнизона Министерства обороны РК Рустем Игисинов.

Напомнив, что вызываются юноши 2004 года рождения. Процедура приписки является обязательной, поэтому родителям нужно отнестись к этому с пониманием и ответственностью.

«С гражданами, впервые вставшими на воинский учет, в управлениях, отделах по делам обороны проводится информационная работа по поступлению в военные учебные заведения Министерства обороны, и разъясняются перспективы воинской службы по контракту. Всего по Атырауской области планируется поставить на учет около 5 тысяч человек», - говорит заместитель начальника объединенного Управления по делам обороны - начальник мобилизационного отдела майор Берик Жанысбеков.

Напомним, что в текущем году в местных органах военного управления Туркестанской области планируется поставить на первый воинский учет около 16 тысяч юношей.


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