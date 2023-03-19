Пять тысяч тонн картофеля и овощей планируют заложить в стабфонд в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в стабилизационный фонд в 2023 году планируется заложить 5 тысяч тонн картофеля и овощей, увеличив под них посевные площади, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее около в 60 торговых точках области реализуются социально значимые продукты 18 видов. Их цены на 15 процентов ниже рыночных. Также в целях исключения дефицита сахара заключено предварительное соглашение с заводом «Көксу». Кроме того, в этом году «Қызанақ агро», поставляющее картофель и овощи в стабфонд, планирует увеличить посевные площади со 160 до 300 гектаров и собрать осенью свыше 5 тысяч тонн сельхозпродукции. Их заложат в стабфонд, что будет играть на стабилизацию цен. Эти продукты будут храниться на складе и реализовываться до мая. Кроме того, мы ведём переговоры по поставке овощей из других регионов», – проинформировала генеральный менеджер АО СПК «Атырау» Гульмира Мендалиева.

Сейчас в стабилизационном фонде 813 тонн овощей, которых должно хватить до мая.

Акиматом Атырауской области в настоящее время принимаются меры по стабилизации цен на лук. Об этом сообщил руководитель областного управления предпринимательства и туризма Нурбол Жанабеков.

«В республике выросли цены на лук. Сейчас ведутся переговоры с Таджикистаном и Кыргызстаном. Если качество овощей будет хорошим, а цена приемлемой, будут предприняты дальнейшие действия по их приобретению. Также планируются поставки лука из Жамбылской области и соседней Западно-Казахстанской области», – сказал Нурбол Жанабеков.