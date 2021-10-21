Пять тысяч рожениц заболели коронавирусом с начала года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За последние девять месяцев 5 тысяч беременных женщин в Алматы заболели коронавирусом. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций Алматы рассказал руководитель Управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, за 9 месяцев текущего года в Алматы 5 тысяч рожениц заболели коронавирусом.

«Показатель заболеваемости коронавирусом беременных женщин в нашем городе превысил на 30% по сравнению с прошлым и позапрошлым годом. Сейчас у нас летальных исходов среди рожениц 22 случая. Из них 15 с присоединением коронавирусной инфекции. 2 акушерских патологий. Остальные 4 случая - экстрагенитальная патология у беременных, где присутствуют тяжелые сопутствующие заболевания. К примеру, случай с вирусным гепатитом. Было два случая опухолей, в одном рак молочной железы четвертой степени. У одной роженицы выявили заболевание крови», - уточнил Нариман Табынбаев.

Как отметил глава горздрава, в настоящее время во избежание таких худших последствий в Министерство здравоохранения РК подана заявка на создание миникластеров для динамического наблюдения рожениц.

«Эти поликлиники будут подвязаны под родильные дома, чтобы беременные женщины постоянно находились под пристальным наблюдением. Также проводится большая работа по обучению специалистов. По линии Министерства здравоохранения в наш город были выделены 9 специалистов акушеров-гинекологов. 6 - из местных квот. На следующий год 4 специалиста учатся, чтобы пополнить ряды акушеров-гинекологов.

В этом году было выделено 3,5 млрд тенге для приобретения и обновления оборудования в родильных домах. На следующий год выделен бюджет для того, чтобы родильные дома были обеспечены современным диагностическим центром», - пояснил руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев.