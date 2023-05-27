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Пять тысяч ранее неизвестных существ обнаружили в Тихом океане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Мая 2023, 17:28
Пять тысяч ранее неизвестных существ обнаружили в Тихом океане Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые обнаружили около 5 тысяч новых видов животных при изучении района в Тихом океане под названием зона Кларион-Клиппертон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Среди этих странных и удивительных существа - черви, кораллы и голотурии (или морские огурцы)

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Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC

Ученые, в числе которых Мюриэль Рабоне, впервые составили список этих созданий. Однако есть планы начать в этой зоне добычу полезных ископаемых, в том числе металлов, что может повредить местной флоре и фауне.

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Фото: NATURAL HISTORY MUSEUM, LONDON
Из обнаруженных в ходе исследования существ 90% были совершенно новыми для ученых
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Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC
Глубоководная мармеладная белка - одно из самых странных существ, найденных на дне океана
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Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC
Ученые отправили на дно Тихого океана аппараты с дистанционным управлением, в результате чего были найдены такие интересные виды, как эта хищная губка
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Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC
Затем они составили огромный список всех найденных ими существ, в том числе был обнаружен этот морской огурец
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Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC
Подобный список обитателей этого морского района был составлен впервые. Теперь, когда ученые знают больше об обитателях этого мира, они могут понять, как подходить к их изучению и консервации.
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Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC

Эта морская анемона - один из 5 тысяч обнаруженных новых видов. Но ученые считают, что их еще ждут новые открытия.

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Фото: SMARTEX PROJECT/ NERC

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