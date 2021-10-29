Пять тысяч преподавателей казахстанских колледжей пройдут обучение на предприятиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тысячи преподавателей казахстанских колледжей впервые проходят стажировку на предприятиях в рамках повышения квалификации. Такое новшество введено Министерством образования и науки РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Министерством проведены переговоры и достигнуты договоренности для того, чтобы преподаватели колледжей проходили обучение новым технологиям, внедряемым в образовательный процесс, не в аудиториях, а на базе отраслевых предприятий и учреждений. Например, таких, как АО «Арселор Миттал», АО «АгромашХолдинг», АО «КазТрансГаз Аймак», МАЭК «КазАтомПром», ТОО «Астанинский электротехнический завод» и других.

То есть, если раньше педагоги повышали квалификацию по теории, то теперь преимущество отдается повышению качества практических знаний, которыми в дальнейшем педагоги будут делиться со студентами.

Всего до конца этого года обучение на крупных предприятиях пройдут около пяти тысяч педагогов колледжей из различных регионов страны.

«Министерство сейчас акцентирует большое внимание на том, чтобы в колледжах студенты получали практические знания, которые будут необходимы при дальнейшем трудоустройстве. И для достижения поставленной цели сейчас мы обучаем на производстве самих педагогов. Думаю, уже в ближайшем будущем мы сможем увидеть положительные изменения в качестве преподавания. Преподаватели уже проходят стажировку на базе тех предприятий, которые были рекомендованы Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», либо в организациях работодателей, с которыми сотрудничают сами колледжи. Также педагоги могут пройти повышение квалификации в центрах компетенций при колледжах. Эти центры были созданы в рамках проекта «Жас маман», и все они оснащены необходимым современным оборудованием», – сообщила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

Во время стажировки на предприятиях педагоги совершенствуют свои практические компетенции и вместе с работодателями определяют, какими навыками должны владеть выпускники колледжей. Затем во время аудиторного обучения педагоги вносят свои изменения в образовательные программы с учетом потребностей рынка труда и запросов работодателей.

Отметим, что с начала учебного года организации технического и профессионального образования получили академическую самостоятельность. Теперь казахстанские колледжи совместно с работодателями сами определяют содержание образовательных программ и сроки обучения.