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Пять тысяч пешеходов привлечено к ответственности в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
28 Октября 2021, 19:53
Пять тысяч пешеходов привлечено к ответственности в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау к административной ответственности привлечено пять тысяч пешеходов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейские города Атырау проводят регулярные мероприятия по обеспечению безопасности водителей и пешеходов. С начала года задержано около пяти человек, переходивших проезжую часть дороги в неустановленном месте. Каждый из них привлечен к административной ответственности по статье 615 КоАП «Еарушение правил движения пешеходами» и оштрафован на 5 834 тенге»,- сообщает пресс-служба ДП региона. Кроме того, на почти 1000 водителей составлены административные протоколы по статье 600 КоАП РК «Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения». Они оштрафованы на 29 170 тенге каждый.

«С начала года произошло 39 мелких дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате более 30 человек получили различные телесные повреждения. Из них 12 пешеходов переходили дорогу в непредназначенном для этого месте.
В этой связи, управление полиции города Атырау призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость на дорогах, не выезжать на полосу встречного движения, соблюдать дистанцию и не нарушать правила маневрирования.

«Также напоминаем, что пешеходы должны переходить дорогу строго в установленном месте»,- обращается к участникам дорожного движения полиция.


Атырауская область   ДТП   Транспорт   МВД РК  
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