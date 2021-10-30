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    02:28, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пять тысяч доз вакцины «QazVac» доставлено в Атыраускую область

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 5 тысяч доз вакцины «QazVac» доставлено в Атыраускую область. Отечественная вакцина доступна для местных жителей во всех прививочных пунктах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время во всех поликлиниках Атырау имеется в наличии от 500 до 1000 доз вакцины «QаzVac». Таким образом, жители Атырауской области могут привиться отечественной вакциной и в выходные дни.

    Напомним, вакцина «QazCovid-in», торговое наименование «QazVac» — инактивированная вакцина против COVID-19.

    В одном флаконе содержится одна доза (1 инъекция). Вакцина «QazVac», попадая в организм, будет реагировать выработкой защитных антител.

    Как ранее сообщалось, более 15 тысяч человек с хроническими заболеваниями привились от КВИ в Атырау.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Атырау Коронавирус в РК QazVaс Вакцинация Регионы Казахстана QazCovid-in Минздрав РК
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