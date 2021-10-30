Пять тысяч доз вакцины «QazVac» доставлено в Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 5 тысяч доз вакцины «QazVac» доставлено в Атыраускую область. Отечественная вакцина доступна для местных жителей во всех прививочных пунктах региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время во всех поликлиниках Атырау имеется в наличии от 500 до 1000 доз вакцины «QаzVac». Таким образом, жители Атырауской области могут привиться отечественной вакциной и в выходные дни.

Напомним, вакцина «QazCovid-in», торговое наименование «QazVac» — инактивированная вакцина против COVID-19.

В одном флаконе содержится одна доза (1 инъекция). Вакцина «QazVac», попадая в организм, будет реагировать выработкой защитных антител.

Как ранее сообщалось, более 15 тысяч человек с хроническими заболеваниями привились от КВИ в Атырау.