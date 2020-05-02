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Пять тысяч человек примут участие в онлайн-конкурсе «Мен жастарға сенемін»

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
2 Мая 2020, 17:31
Пять тысяч человек примут участие в онлайн-конкурсе «Мен жастарға сенемін»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пандемия коронавируса внесла в нашу жизнь существенные коррективы. В этом году республиканский конкурс «Мен жастарға сенемін» стартовал в онлайн-формате. Несмотря на сложную ситуацию в стране и мире, наблюдается большая активность студентов. Желание принять участие в конкурсе изъявила молодежь из всех регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазНУ им. аль-Фараби.

Молодежный конкурс неслучайно пользуется огромной популярностью среди молодежи. Это уникальный шанс заявить о себе, поделиться своими социально-значимыми инициативами и творческими проектами. Такой возможностью воспользовались 5000 человек, которые зарегистрировались на сайте КазНУ и подали заявки на участие .

По желанию они выбрали разные категории. Так, участвовать в поэтической номинации изъявили желание почти 1,5 тыс. человек, в конкурсе патриотической песни 436 молодых исполнителей, свое эссе прислали более 1,7 тыс. конкурсантов. В адрес оргкомитета на рассмотрение поступило 145 студенческих инновационных проектов и более 1,4 тыс. социально-значимых инициатив «Қайырымды қоғам».

География конкурса обширна и включает все регионы Казахстана. Наибольшую активность проявили студенты Алматы – 1146 человек. Более пятисот работ поступило из столицы - г. Нур-Султана, городов Шымкент и Атырау, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Туркестанской областей. Почти 300 претендентов подали заявки из Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской областей.

По многочисленным просьбам студентов прием заявок и конкурсных работ продлен до 15 мая. Подать заявку, проследить за ходом отборочного тура, а также принять участие в онлайн-голосовании можно, зарегистрировавшись на сайте www.kaznu.kz.

Напомним, что конкурс проводится в номинациях на лучший студенческий инновационный проект и стартап «Мой реальный вклад в инновационное развитие страны», социальный проект «Кайырымды қоғам», а также на лучшее эссе «Что я могу сделать для процветания Родины», поэтическое произведение и песню на патриотическую тему.

Оценивать работы участников будет независимое жюри, в которое войдут общественные деятели, науки, культуры и искусства, представители бизнеса, государственных структур и СМИ.

Финал конкурса состоится в рамках VIII форума «Мен жастарға сенемін!» в ноябре 2020 года в КазНУ им. аль-Фараби. Участники получат возможность презентовать и защитить свои проекты на заседаниях тематических секций. Победителей ждут дипломы и ценные призы. Лучший из лучших получит главный приз – грант КазНУ им. аль-Фараби на год бесплатного обучения. По результатам онлайн-голосования будет вручен также приз зрительских симпатий.


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