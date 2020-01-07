Пять тысяч человек переселились на север Казахстана

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В 2019-м году в Северо-Казахстанскую область из трудоизбыточных регионов страны переехали 725 семей в составе 2168 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима области Аскар Сакипкереев на брифинге рассказал, что из прибывших 50% - трудоспособные граждане. Из них 73% трудоустроили на постоянные рабочие места. Во время визита в регион заместителя Премьер-министра РК Бердибека Сапарбаева руководство области обозначало проблемы при реализации программы переселения. Одна из них как раз касалась квалификации переезжающих. Вопрос этот актуален не только для Северо-Казахстанской области, но и для других принимающих регионов.

Тогда А.Сакипкереев предложил закрепить ответственность за регионами выбытия по подбору и обучению квалифицированных специалистов согласно потребностям рынкам труда регионов прибытия.

«Семьям переселенцев оказывается содействие в трудоустройстве, обеспечении жильем, местами в школах и детских садах. Для желающих заниматься предпринимательством, огородничеством создаются необходимые условия, в том числе в выделении земельных участков и оформлении безвозмездных грантов», - сказал замакима области.

Для обеспечения переселенцев жильем в области реализуют пилотный проект по строительству домов для прибывающих семей. В прошлом году построили 428 домов по пяти типовым проектам. Площадь дома – до 90 квадратных метров. В ближайшие три года в области намерены построить 2100 домов.

«В целом, меры по переселению позволяют стабилизировать миграционные процессы, сохранить сеть общеобразовательных школ, закрывать вакансии на селе. В бюджетной сфере, прежде всего, учителей и врачей, в сельском хозяйстве - ветеринарных врачей, агрономов и механизаторов», - отметил А.Сакипкереев.

Всего с 2016 года – начало реализации программы по переселению - из трудоизбыточных регионов в Северо-Казахстанскую область прибыли около 5 тысяч человек, или 1428 семей.



