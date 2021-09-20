Пять тысяч человек эвакуировали из-за извержения вулкана на Канарских островах

ПАЛЬМА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье на испанском острове Пальма, входящем в архипелаг Канарских островов, началось извержение вулкана, в результате чего лава поднялась в воздух и устремилась по направлению к двум деревням национального парка Кумбре-Вьеха на юге острова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Согласно данным правительства острова, власти начали эвакуацию жителей и домашнего скота из близлежащих деревень, расположенных на лесистом склоне в малонаселенном районе Кабеса-де-Вака, а также Эль-Пасо и Лос-Льянос-де-Аридане.

Последний раз извержение вулкана произошло здесь в 1971 году.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес заявил на пресс-конференции в воскресенье вечером, что 5000 человек были эвакуированы. Сообщений о жертвах не поступали.

«Лава направляется к берегу, и ущерб будет существенным. По оценкам экспертов, там около 17-20 миллионов кубометров лавы», - заявил он.

Отмечается, что полеты на Канарские острова и обратно выполняются в обычном режиме.

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл на остров Пальма поздно вечером в воскресенье.

Ставрос Мелетлидис, доктор вулканологии из Испанского географического института, сказал, что в результате извержения образовалось пять трещин на склоне холма, и он не может сказать, как долго оно будет продолжаться.

Сообщается, что за прошедшую неделю было зарегистрировано более 22 000 подземных толчков в природном парке Кумбре-Вьеха где и находится вулкан. Это один из самых активных вулканических регионов Канарских островов. Последнее масштабное извержение произошло 1971 году. Тогда в результате извержения погиб один человек.

По данным Национального географического института Испании (ING), самое раннее извержение, зарегистрированное на острове Пальме, произошло в 1430 году.