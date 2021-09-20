Пять тонн мусора вывезли с берегов реки Урал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошла экологическая акция «Чистый берег». За один день было собрано и вывезено на полигон пять тонн различного мусора, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Был очищен участок реки Урал, а также организован раздельный сбор мусора на пластик, стекло, бумагу и металл. Весь собранный мусор был отгружен на мусорный полигон. Впервые данную акцию мы провели в прошлом году, по итогам которой было собрано 10 тонн твёрдых бытовых отходов. Акция принесла пользу нашему родному городу, а также удовольствие участникам от приятного и полезного времяпрепровождения. Поэтому такие акции мы планируем проводить ежегодно после завершения летнего сезона», - рассказал региональный менеджер КТК, организовавшей субботник, Мухит Маженов.

Всего в ходе субботника на мусорный полигон было отгружено около 5 тонн твёрдых бытовых отходов.