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    13:40, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пять тонн мусора вывезли с берегов реки Урал в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау прошла экологическая акция «Чистый берег». За один день было собрано и вывезено на полигон пять тонн различного мусора, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Был очищен участок реки Урал, а также организован раздельный сбор мусора на пластик, стекло, бумагу и металл. Весь собранный мусор был отгружен на мусорный полигон. Впервые данную акцию мы провели в прошлом году, по итогам которой было собрано 10 тонн твёрдых бытовых отходов. Акция принесла пользу нашему родному городу, а также удовольствие участникам от приятного и полезного времяпрепровождения. Поэтому такие акции мы планируем проводить ежегодно после завершения летнего сезона», - рассказал региональный менеджер КТК, организовавшей субботник, Мухит Маженов.
    Всего в ходе субботника на мусорный полигон было отгружено около 5 тонн твёрдых бытовых отходов.


    Теги:
    Атырауская область Экология
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