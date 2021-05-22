Пять томов казахской ономастики презентовали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Презентация пятитомного труда известного тюрколога, доктора филологических наук, профессора, лауреата государственной премии РК Телгожи Жанузака «Казахская ономастика» состоялась в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, проректор социального развития Казахского национального университета имени аль-Фараби Алия Масалимова, а также другие представители интеллигенции.

В ходе встречи состоялась презентация 5-томного труда Телгожи Жанузака «Казахская ономастика», изданного Международной Тюркской академией. Фундаментальный научный труд отличается тем, что представляет собой полноценный сборник, всесторонне освещающий проблемы отечественной науки ономастики. В книгах также представлены работы ученого в разных изданиях.

В настоящее время ономастика как одно из ведущих направлений национальной языковой политики в республике приобретает не только научно-практическое, культурно – историческое, но и общественно-политическое значение.

По словам Телгожи Жанузака, сейчас сфера ономастики развивается хорошо. Но есть моменты, которые требуют особого внимания.

«Согласно правилам, на одно только место должно быть присвоено имя одного человека. Сейчас у нас дюжина учреждений носит имя одного человека. Даже стало модно называть именами своих родственников. Много искажений в названиях района, сел. Для того, чтобы это упорядочить, нужны конкретные правила со стороны правительства. Только тогда мы будем двигаться вперед. Сейчас неплохо, но хотелось бы принять это предложение во внимание», - сказал во время презентации тюрколог.

Отметим, выдающемуся представителю казахской ономастики, доктору филологических наук Телгоже Жанузак в следующем году исполняется 95 лет. Участники встречи поздравили ученого с приближающимся юбилеем и выразили свои наилучшие пожелания.