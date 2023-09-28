Пять тысяч книг, коллекция шляп и бильярдных киев – в доме-музее Шерхана Муртазы

Корифею казахской литературы, публицистики, журналистики Шерхану Муртазе 28 сентября 2023 года исполняется 91 год. Уже год как на родине писателя, в его доме в селе Талапты Жуалынского района Жамбылской области, работает посвященный ему музей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области из архивов Орлика Кима и Михаила Тё

Шерхан Муртаза - советский и казахский писатель, общественный и политический деятель. Народный писатель Казахстана, заслуженный деятель культуры Казахской ССР, народный поэт Республики Кыргызстан. Лауреат Государственный премии Казахской ССР.

В 2022 году в Казахстане широко отмечали 90-летие выдающегося творческого деятеля страны Шерхана Муртазы, родившегося в 1932 году. В рамках торжеств в Таразе открыли памятник писателю. Областному Дому печати, где находятся редакции областных газет, было присвоено имя Шерхана Муртазы, в Алматы появилась улица имени Шерхана Муртазы.

В родном ауле писателя - Талапты Жуалынского района Жамбылской области – в доме, где когда-то жил писатель, располагается литературно-мемориальный музей, находящийся в ведении центра «Руханият және тарихтану» имени Шерхана Муртазы.

- Этот дом-музей сегодня стал достопримечательностью нашего района. Организаторы постарались, чтобы в комнатах, где когда-то жил и творил Шер-ага, всё сохранилось так, как было при его жизни. Посетители могут увидеть личные вещи, предметы быта, принадлежавшие ему, богатую библиотеку писателя, его коллекцию шляп, бильярдных киев и фотокамер. Шер-ага любил покрасоваться в интересных шляпах, играть в бильярд, профессионально занимался фотографированием. Был талантлив во многом, - рассказала жуалынский журналист Гульмира Дембаева.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области из архивов Орлика Кима и Михаила Тё

Спикер отметила, что библиотека Шерхана Муртазы насчитывает около пяти тысяч книг, среди которых встречаются редкие экземпляры. Книги не только на казахском и русском, но и на иранском, башкирском, кыргызском, молдавском, татарском и других языках, которые Шерхан Муртаза знал. В его библиотеке есть казахская и русская классика, приключенческие произведения, поэзия народов мира.

В музее также представлены его документы, дипломы, награды, фотографии с родными и друзьями. Сохранились редкие снимки, на которых писатель запечатлен с известными общественными и политическими деятелями Казахстана.

- Библиотека расположена на втором этаже, здесь же - рабочий кабинет, сохранившийся практически в первозданном виде. На третьем этаже находится бильярдный зал. Шерхан Муртаза слыл профессиональным игроком в бильярд. А игровой стол ему подарил государственный деятель Казахстана Омирбек Байгельди, с ним у Шерхана Муртазы была особая духовная связь. В одной из музейных витрин висит костюм, который он носил в 1993 - 1994 годах, когда завершил работу в Государственном комитете телерадиовещания Казахстана. В нем Шерхан Муртаза был на съемках передачи «Ұлт және сана» на телеканале Qazaqstan. В 2004 году в Тюлькубасском районе Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области проводилась республиканская конференция, посвященная Турару Рыскулову. Тогда Шерхану Муртазе было присвоено звание академика Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова. Мантию, которую ему тогда вручили, тоже можно увидеть в музее. В отдельных папках сложены статьи, им написанные и собранные. В архиве писателя много писем, которые он отправлял родственникам, друзьям, одноклассникам, коллегам, а также ответы на них. Среди них есть и те, что он писал матери Айше и брату Батырхану, - рассказала журналист Гульмира Дембаева.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области из архивов Орлика Кима и Михаила Тё

Предложение, чтобы дом в селе Талапты, где родился и жил писатель, сделать музеем, высказал в апреле 2022 года в ходе встречи с депутатами областного маслихата бывший тогда акимом Жамбылской области Нуржан Нуржигитов (ныне – министр водного хозяйства и мелиорации РК).

Ведь на родине писателя к нему всегда было особо теплое отношение. Выросший в небольшом ауле Талапты, Шерхан Муртаза никогда не забывал свою малую родину, помогал землякам, среди которых не найдется ни одного, кто бы ни прочел широко известные рассказы Шер-ага «Невестка 41-го», «Хлеб интерната», «Сердце не стареет», роман «Ай мен Айша», роман-эпопею «Красная стрела». Эти книги есть в каждой семье талаптинцев, потому что главными героями произведений Шерхана Муртазы являются его земляки. Первые свои произведения, включая знаменитую биографическую книгу «Ай мен Айша», писатель посвятил уникальной природе родного Жуалы и своим землякам.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области из архивов Орлика Кима и Михаила Тё

Торжественное открытие литературно-мемориального дома-музея Шерхана Муртазы в рамках празднования 90-летия народного писателя состоялось в сентябре. Присутствовавшие там односельчане народного писателя, представители творческой интеллигенции, ученые, государственные и общественные деятели смогли увидеть в первозданном виде рабочий кабинет Шерхана Муртазы, его уникальную библиотеку.

- В народе говорят: «Туған жерге туыңды тік» - «Водрузи знамя на родине своей». Вот и наш Шер-ага, где бы ни работал, какую должность ни занимал, на самое первое место ставил свою родину – Жуалы, - поделился тогда мыслями в ходе юбилейных торжеств жамбылский писатель-драматург Елен Алимжан. - В своем родном ауле Талапты, у самого подножия гор Каратау и Таласского Алатау, он немало сделал для своих односельчан. Благодаря его вмешательству, дети посещают детский сад и учатся в современной типовой школе. Аксакалы аула получили возможность совершать пятничный намаз в собственной мечети. Каждый дом получил природный газ и воду. Будь то рассказы, или переводы, он писал обо всем. Феномен Шерхана Муртазы заключается во всенародной любви. Его жизнь стала ярчайшим примером истинного служения людям. Его вклад в развитие казахской литературы трудно переоценить. Каждое его произведение – кладезь мудрости казахского народа. С его именем связано развитие не только казахской литературы, но и отечественной журналистики. Корифей казахстанской публицистики воспитал несколько поколений профессионалов. В казахском языке укоренилось устойчивое словосочетание «Шерағаның шекпені» – «Чекмень Шер-аға». Оно дорого всем, кто знал Шерхана Муртазу, его ученикам. Великий Абай говорил: «Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы, өлмейтұғын артында сөз қалдырған». Пока жива память о Шерхане Муртазе, будет жить он сам.

В апреле 2022 года на заседании в таразском центре «Руханият және тарихтану» имени Шерхана Муртазы жамбылские аксакалы озвучили идею горожан установить памятник писателю. Эту инициативу финансово поддержал аккумулирующий средства спонсоров общественный фонд «Көне Тараз».

В мае того же года был объявлен конкурс на лучшее скульптурное изображение писателя. На конкурс были представлены проекты от 17 претендентов, некоторые скульпторы предложили по нескольку вариантов памятника. Члены комиссии практически единогласно проголосовали за работу 34-летнего алматинского скульптора Айдоса Буркитбаева, автора памятников аль-Фараби, Шамши Калдаякову, Дине Нурпеисовой.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области из архивов Орлика Кима и Михаила Тё

Проект, признанный победителем, был представлен в Государственную комиссию по памятникам и монументам, сооружаемым в Республике Казахстан. Для создания скульптурного изображения корифея казахской литературы Айдос Буркитбаев перечитал его произведения, биографию, воспоминания о нем, изучил его портретные изображения и фотоснимки, на которых он запечатлен

И уже в октябре 2022 года в Таразе открылся памятник Шерхану Муртазе перед зданием Международного Таразского инновационного института по проспекту Жамбыла. Выбор именно такой локации был обусловлен, во многом, тем, что в МТИИ с 2009 года работает научно-исследовательский центр «Шерхантану», и этот вуз внес немалый вклад в изучение наследия писателя. Здание, перед которым установили памятник, обновлено, полностью реконструировано. Сейчас это современный, красивый институтский корпус с благоустроенным сквером. Все финансовые расходы и организацию по установке памятника взял на себя вуз.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области из архивов Орлика Кима и Михаила Тё

На торжественной церемонии открытия памятника советскому и казахскому писателю, общественному и политическому деятелю, народному писателю Казахстана, гордости всех жамбылцев Шерхану Муртазе было зачитано поздравительное письмо от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

- Шерхан Муртаза - выдающаяся личность, истинно народный писатель, общественный деятель, который всю свою сознательную жизнь посвятил развитию литературы и культуры нашего народа. После себя Шерхан Муртаза оставил богатое литературное наследие. Его яркий образ навсегда сохранится в нашей памяти, - было сказано в поздравительном письме от Главы государства.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области из архивов Орлика Кима и Михаила Тё

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Родился Шерхан Муртаза в селе Талапты Джувалинского района Джамбулской области. Окончил Московский полиграфический институт (1953), факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (1955), журналист. Почетный профессор Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Яссауи.

Шерхан Муртаза начинал путь профессионального журналиста, проработав несколько лет собственным корреспондентом и литературным сотрудником республиканских газет, редактором государственного издательства художественной литературы «Жазушы», главным редактором альманаха «Жалын». С начала 1970-х годов - секретарь Союза писателей Казахстана, главный редактор журнала «Жулдыз», председатель республиканского Государственного комитета по телевидению и радиовещанию. Последнее место работы - Мажилис Парламента Республики Казахстан. Затем, с 1995 года, жил в родных краях, занимался творческой деятельностью.

Шерхан Муртаза умер 9 октября 2018 года на 87 году жизни.

Первая книга Шерхана Муртазы «Құрылысшы Дәку» увидела свет, когда автору было 26 лет. За несколько десятков лет литературного творчества свой путь к читателю нашли его романы, повести, рассказы, пьесы, драмы. Его перу принадлежат известные романы «Қара маржан», «Қызыл жебе» – «Красная стрела», посвященная Турару Рыскулову, знаменитые пьесы «Сталинге хат» («Письмо Сталину») и «Бесеудің хаты» («Письмо пяти»), повести «Табылған теңiз», «Бұлтсыз найзағай», «Белгiciз солдаттың баласы», «Мылтықсыз майдан» и множество других литературных шедевров.

Благодаря переводческой деятельности Шерхана Муртазы казахские читатели познакомились с великими произведениями сказочника Ганса Христиана Андерсена, башкирского классика Мустая Карима, знаменитой сказкой Лазаря Лангина «Старик Хоттабыч», венгерскими народными сказками и многой другой мировой литературой. Писатель гордился тем, что перевел для казахской аудитории все произведения Чингиза Айтматова, с которым он в молодости вместе учился в Джамбулском зооветеринарном техникуме.

Несколько пьес Муртазы вошли в репертуар казахских театров. Это драмы «Сиротский угол», «Письмо пятерых», «Письмо к Сталину». Труды Шерхана Муртазы переведены на многие языки мира - русский, украинский, немецкий, венгерский, кыргызский, татарский, узбекский.