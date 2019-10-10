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Пять суток ареста за разбитую остановку получил житель Петропавловска

10 Октября 2019 13:49
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Пять суток ареста за разбитую остановку получил житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Арестом на пять суток наказали 23-летнего жителя Петропавловска за хулиганство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, мужчина разбил остановочный павильон по улице Назарбаева.

«Как было установлено, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Был собран административный материал и направлен в суд. Задержанного горожанина признали виновным по статье «Мелкое хулиганство» и подвергли административному взысканию. Правонарушителю предстоит возместить и сумму ущерба», - сообщили в пресс-службе.

Разбитые остановочные павильоны периодически становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Петропавловцы призывают наказывать вандалов и недоумевают, почему остановки часто становятся объектом посягательства хулиганов.

В пресс-службе проинформировали, что в этом году в городе зарегистрировали 13 фактов повреждения остановочных павильонов. К административной ответственности привлекли 4 человек. За подобные правонарушения предусмотрено наказание в виде административного ареста до 10 суток либо штраф до 5 МРП.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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