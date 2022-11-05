Пять стран пригласили казахстанских педагогов по робототехнике тренировать их национальные команды

5 Ноября 2022, 12:16

5 Ноября 2022, 12:16

Пять стран пригласили казахстанских педагогов по робототехнике тренировать их национальные команды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Асхат Аймагамбетов встретился с педагогами-тренерами сборной РК по робототехнике Асылбеком Мурзахметовым и Нурдаулетом Досмагамбет. Министр поздравил коллег с победой школьников на Всемирном чемпионате по робототехнике FIRST GLOBAL CHALLENGE - 2022, который проходил в Швейцарии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Тренеры рассказали о подготовке к чемпионату и предложениях, поступивших от представителей Индонезии, Черногории, Исландии, Перу и Ливана, относительно подготовки команд этих стран к чемпионату следующего года.

«У нас очень динамично развивается движение по робототехнике. И тот факт, что поступают такие предложения, говорит о результатах нашей работы и о высоких позициях Казахстана в области робототехники. Было приятно и неожиданно, что министр сразу же позвонил и поздравил детей лично. Многие школьники в нашей стране увлечены этим направлением. В школах открываются кабинеты по робототехнике. Рад, что министерство поддерживает вовлечение школьников в робототехнику и развивает это движение», – поделился Нурдаулет Досмагамбет.

Отметим, что тренеры сборной намерены и далее развивать робототехнику в Казахстане. Вместе с министром просвещения они обсудили дальнейшую работу в этом направлении. Асхат Аймагамбетов поддержал проведение большого международного соревнования по робототехнике в 2023 году.

Напомним, что в последние годы в стране открылись около 3 тысяч кабинетов робототехники, которые оснащены необходимым оборудованием и учебными пособиями. Также для детей разработаны специальные образовательные программы.