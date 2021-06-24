Пять столичных заведений наказаны за нарушение карантина
Ежедневно выявляются заведения, которые игнорируют постановление санврача, подвергая опасности заражения опасным вирусом посетителей, передает официальный сайт акимата города.
За прошедшие сутки, 22 июня к административной ответственности за несоблюдение карантина привлекли 5 заведений города.
Так, персонал бара «Панаехали», расположенного в Есильском районе, игнорировали масочный режим. В заведении также оказывали услуги по курению кальяна, что строго запрещено в условиях нынешней эпидситуации.
В районе Байконыр режим карантина нарушил игровой клуб «BASE». На аналогичных нарушениях попались бар «Панаехали» и PS клуб «DOSTAR», расположенные в Алматинской районе.
Мониторинговая группа района Сарыарка привлекла к адмответственности PS Club «RR», который функционировал, несмотря на запрет.
Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Напомним, столица продолжает оставаться в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Кроме того, в городе среди заболевших выявлен так называемый индийский штамм коронавируса, отличающийся быстротой распространения и более губительным воздействием на иммунитет. В связи со сложившейся обстановкой жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется строго соблюдать предписания санврачей и все саннормы.