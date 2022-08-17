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Пять столичных кикбоксеров вышли в финал Исламиады
17 Августа 2022 11:19

Пять столичных кикбоксеров вышли в финал Исламиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В турецком городе Конья проходят V Игры исламского сотрудничества. Соревнования продлятся до 18 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На Исламских играх соревнуются 4 тыс. 200 спортсменов из 56 стран мира.

В этом году честь Казахстана защищают 125 спортсменов по 16 видам спорта.

В соревнованиях по кикбоксингу в финал вышли пять столичных спортсменов: Алихан Оздоев, Нурсултан Жумабаев, Берик Искаков, Максат Усип и Руслан Степанов.


Фото: gov.kz

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