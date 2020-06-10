Пять степных пожаров за сутки произошло в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Карагандинской области зарегистрировано пять случаев горения сухой травы. В общей сложности пламя охватило более 130 гектаров земли, передает корреспондент МИА «Казинформ», ссылаясь на пресс службу ДЧС Карагандинской области.
8 июня в Жанааркинском районе в 47 км северо-восточнее от села Актау в 12:25 произошло воспламенение сухой травы на площади 45 га. Почти сутки пожарные боролись с огнем. Благодаря профессиональным действиям ДЧС и добровольных пожарных формирований пожар был ликвидирован 9 июня в 09:58.
В том же районе, 9 июня в 6 км юго-восточнее от села Актау произошел степной пожар. Его площадь составила 40 га. Пожар ликвидирован сегодня, 10 июня, в 07:48 силами ДЧС и добровольных противопожарных формирований.
Еще один пожар, начавшийся 9 июня в 16:50 в Улытауском районе в 10 км северо-западнее от села Алгабас был потушен 10 июня в 04:50. Площадь горения составила 40 га.
В Бухар-Жырауском районе в 2 км севернее от села Старая Тузды произошло горение сухой травы на площади 10 га. В тушении огня были также задействованы силы ДЧС и добровольные противопожарные формирования.
Также в Бухар-Жырауском районе в 1 км юго-восточнее от села Центральное в 16:57 произошло горение сухой травы на площади 1 га, которое было ликвидировано в 18:00 силами пожарного поста СХОС им. А.Ф. Христенко и добровольцев.
С начала года в Карагандинской области зарегистрировано 6 лесных пожаров и 61 степное горение. Общая площадь степных возгораний составила более 960 гектаров.
ДЧС области призывает в лесах и степях соблюдать особую осторожность при обращении с огнем.
- Пожар в доме отдыха вблизи Нур-Султана ликвидирован
- Массовое ДТП произошло на дороге «Алматы-Капшагай», где горит свалка
- Густой дым от пожара на мусорном полигоне накрыл трассу Алматы-Капшагай
- Подсчёт больных коронавирусом будут вести по новой системе в Карагандинской области
- Приём документов на получение жилищных сертификатов начался в Караганде
- Пожар произошел на СТО в Сарыагаше: есть пострадавшие
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана