Пять спортивных федераций получили признание НОК РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанским национальным спортивным Федерации по олимпийским и неолимпийским видам спорта были вручены сертификаты признания Национального олимпийского комитета Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В штаб-квартире Национального олимпийского комитета Казахстана в Нур-Султане сертификаты получили Национальная лыжная ассоциация Республики Казахстан, Казахстанская федерация хоккея с шайбой, Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга, Ассоциация федераций спортивного танца Республики Казахстан (по виду спорта «брейкинг»), а также Казахстанская федерация по воздушно-спортивному эквилибру (по виду спорта «воздушное кольцо»).

Сертификат о признании спортивных федераций является основным документом, подтверждающим легитимность спортивной деятельности по развитию вида спорта в Казахстане.

Совместная работа Национального Олимпийского комитета и казахстанских спортивных федераций на благо развития отечественного спорта будет продолжена.

Согласно Закону РК «О физической культуре и спорте» наличие у федерации признания Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан является одним из условий прохождения процедуры отраслевой аккредитации в Министерстве культуры и спорта Республики Казахстан, что наделяет федерации правомочиями по развитию вида спорта на территории Республики Казахстан.

Ранее сертификаты признания НОК РК были выданы 92 национальным спортивным федерациям по олимпийским и неолимпийским видам спорта. С полным списком спортивных федераций, получивших сертификаты признания НОК РК, вы можете ознакомиться на сайте Национального олимпийского комитета Казахстана.

