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Пять сотен белых голубей взмыли в небо над Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
10 Мая 2020, 09:05
Пять сотен белых голубей взмыли в небо над Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Полтысячи белых голубей украсили небо Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так голубеводы города решили отметить 75-летие Великой Победы.

Как сообщили в областной федерации «Клуб голубеводов», в этом году из-за карантина владельцы голубятен не смогли собраться на выставку голубей, которую с прошлого года планировалось проводить каждую весну. Поэтому любителями этих птиц было решено в честь 75-летия Победы в разных районах города одномоментно выпустить своих крылатых питомцев.

В небо взмыли на радость горожанам пять сотен белых голубей.


Атырауская область   ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА  
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