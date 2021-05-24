Пятьсот книг​ получила в дар акмолинская колония

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Центральной районной библиотекой имени Ильяса Есенберлина города Атбасар в рамках совместной многолетней работы с учреждением максимальной безопасности ЕЦ-166/4 акмолинского ДУИС проведена благотворительная акция «Книга – наш друг и советчик». Осужденные получили в дар 500 художественных книг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

«Только при чтени книг с детства у человека вырабатывается аналитический склад ума, пополняется словарный запас. Читая, человек легче переносит стресс, становится счастливее», – отмечает редактор отдела комплектования отдела культуры и развития языков Атбасарского района Ирина Рыбалко.

Центральной районной библиотекой имени Ильяса Есенберлина города Атбасар в рамках совместной многолетней работы с учреждением максимальной безопасности ЕЦ-166/4 акмолинского ДУИС проведена благотворительная акция «Книга – наш друг и советчик». Осужденные читатели получили в дар 500 художественных книг.​ ​ ​

«Подобные акции необходимы для пополнения библиотечного фонда ​ подразделения. Учреждение у нас максимальной безопасности, срок отбывают люди большой, многое из имеющихся книг перечитано и не раз, поэтому рады таким мероприятиям, обновлению тематики. Наши читатели, узнав о поступлении, сразу приходят, ​ помогают расставлять и выбирают книги по интересам», – поделился заместитель начальника колонии Женис Ибраев.

Общий фонд печатных изданий в учреждении составляет более 14​ тысяч экземпляров. Это ​ в основном художественная литература. Есть также религиозные книги, журналы, подшивка периодических изданий. Читают осужденные в читальном зале библиотеки либо берут книгу с собой в общежитие отряда.

«Чтение книг всегда поощряется администрацией, способствует развитию личности, уменьшению негативных мыслей, переосмыслению жизненных позиций. От лица всех осужденных-читателей хочу поблагодарить администрацию учреждения за возможность получения полезной информации, самообразования и, конечно, центральную библиотеку Атбасарского ​ района»​, – ​ добавил библиотекарь учреждения осужденный Вячеслав.



