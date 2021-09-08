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    01:00, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пять соревнований по триатлону отменили в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Соревнования, запланированные на 9-12 сентября в городе Актобе, отменяются из-за напряженной эпидемиологической ситуации в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    «В соответствии п. 44 постановления главного государственного санитарного врача Актюбинской области от 30 июня 2021 г. №ПГСВ-24 «Об усилении ограничительных карантинных мер по профилактике коронавирусной инфекции среди населения Актюбинской области» (с изменениями и дополнениями на 27.08.2021 г.) запрещено проведение спортивных мероприятий», - говорится в сообщении департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области.

    В связи с этим отменились сразу пять республиканских соревнований:
    - Открытый II этап Кубка РК по триатлону на стандартной дистанции среди атлетов категории Elite;
    - Открытый чемпионат РК по триатлону на дистанции суперспринт (гонка преследования) среди атлетов категории Elite;
    - Открытый чемпионат РК по триатлону на дистанции суперспринт среди атлетов категорий U15, U17, U19, U23;
    - Чемпионат РК по паратриатлону на дистанции суперспринт среди слабовидящих атлетов;
    - VI этап Кубка TEMIRADAM по триатлону на дистанции суперспринт среди атлетов категорий Pro и Age Group.

    Теги:
    Спорт Актюбинская область
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