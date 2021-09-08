Пять соревнований по триатлону отменили в Актобе
«В соответствии п. 44 постановления главного государственного санитарного врача Актюбинской области от 30 июня 2021 г. №ПГСВ-24 «Об усилении ограничительных карантинных мер по профилактике коронавирусной инфекции среди населения Актюбинской области» (с изменениями и дополнениями на 27.08.2021 г.) запрещено проведение спортивных мероприятий», - говорится в сообщении департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области.
В связи с этим отменились сразу пять республиканских соревнований:
- Открытый II этап Кубка РК по триатлону на стандартной дистанции среди атлетов категории Elite;
- Открытый чемпионат РК по триатлону на дистанции суперспринт (гонка преследования) среди атлетов категории Elite;
- Открытый чемпионат РК по триатлону на дистанции суперспринт среди атлетов категорий U15, U17, U19, U23;
- Чемпионат РК по паратриатлону на дистанции суперспринт среди слабовидящих атлетов;
- VI этап Кубка TEMIRADAM по триатлону на дистанции суперспринт среди атлетов категорий Pro и Age Group.