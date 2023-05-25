Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

Пять солдат погибли во время прыжков с парашютом в РК с 2017 года - сенатор

Автор:  
Серик Сабеков
25 Мая 2023, 14:27
Пять солдат погибли во время прыжков с парашютом в РК с 2017 года - сенатор Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Проблемы обеспечения безопасности солдат в своем депутатском запросе поднял сенатор Геннадий Шиповских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор отметил, что военнослужащие гибнут в мирное время, получают ранения и инвалидность во время проведения плановых учений. По мнению депутата, одна из причин тому – недостаточный уровень обеспечения и соблюдения правил техники безопасности во время учений.

«С 2017 года мы потеряли пятерых защитников Родины во время учебных прыжков с парашютом. Кроме того, в 2019 году военнослужащий лишился руки в результате взрыва гранаты во время учений в Мангистауской области. Случаи взрывов гранат, стрельбы из оружия являются последствиями несоблюдения правил технической безопасности в армии. Одни люди теряют здоровье, другие – жизнь. Такие инциденты, к сожалению, происходили уже не раз, но уроков из них еще не извлечено. Повторение трагических случаев показывает, что техническим мерам безопасности в армии уделяется недостаточно внимания», - подчеркнул Геннадий Шиповских.


Сенат   Армия   Безопасность  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
Анимационные сериалы по формированию у детей стрессоустойчивости создадут в Казахстане
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
«Детский кодекс» намерены разработать в Казахстане
Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго
Запасы нефти в Западно-Казахстанской области озвучили в Минэнерго
Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны
Телеканал Jibek Joly запустил ролик в честь дня рождения Димаша Кудайбергена в центре Астаны
Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане
Школьные спортивные лиги намерены создать в Казахстане
Семья должна стать командой: казахстанская школьница рассказала, как поступить в Стэнфорд на грант
Семья должна стать командой: казахстанская школьница рассказала, как поступить в Стэнфорд на грант
Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
Димаш Кудайберген представил новый музыкальный клип «Omir»
Смерть 11-классницы в Костанайской области прокомментировали в полиции
Смерть 11-классницы в Костанайской области прокомментировали в полиции
Голос на миллион: всемирно прославленному певцу Димашу Кудайбергену исполнилось 29 лет
Голос на миллион: всемирно прославленному певцу Димашу Кудайбергену исполнилось 29 лет